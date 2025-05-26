У Києві відбулася презентація фільму волонтерів Добробату — як це було

Презентація фільму про волонтерів "Добробату". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

У Києві відбулася презентація документального фільму про волонтерів "Добробату". Назва стрічки — "Дім. Місце сили".

Про це йдеться в ефірі День.LIVE у понеділок, 26 травня.

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Фільм про звичайних українців та волонтерів, які після російських обстрілів першими приїжджають відновлювати зруйноване.

"Дуже чутливий фільм про долі наших українців, звичайних людей, які щодня проживають всі страхи війни. Я був на цих локаціях, я працював разом з нашою командою, і дійсно я переживав кожну хвилину", — зазначив амбасадор проєкту "Добробат" Володимир Крейденко.

Презентація фільму про волонтерів "Добробату". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтерка Анастасія зазначила, що плакала протягом усього фільму. За її словами, стрічка — дуже щира.

"Кожна історія заслуговує на крик душі. Фільм про людей, про їхній біль, про їхнє щастя, про їхнє життя і про допомогу", — зазначила Анастасія.

Презентація фільму про волонтерів "Добробату". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Героями стрічки є не актори, а звичайні люди, серед яких — харківʼянка Ольга. Попри постійні обстріли вона знайшла в собі сили та стала волонтеркою.

Презентація фільму про волонтерів "Добробату". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

"З першого дня створення "Добробату" я на відбудові міста, буквально на всіх виїздах, на кожному прильоті, на планових відбудовах", — розповіла Ольга.

Презентація фільму про волонтерів "Добробату". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Фільм показує, як сила духу перемагає руйнування, а кожен цвях і плівка — це не лише про ремонт, а про віру, що дім — це більше, ніж просто стіни.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження, найбільшу довіру серед українців викликають Збройні сили України та волонтери.

Раніше волонтер з Японії Фумінорі Цучіко збирав донати у центрі Харкова для утримання кафе, в якому безкоштовно годують українців.