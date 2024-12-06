Презентация книги Сильні жінки сильної країни в Киеве — фоторепортаж

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в четверг, 5 декабря, презентовали книгу о женщинах-военных "Сильні жінки сильної країни". Ее напечатали на двух языках — украинском и английском.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Презентация книги о женщинах-военных

Первый экземпляр издания подписан лично Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Генералом и Главнокомандующим Вооруженных сил Украины (2021-2024) Валерием Залужным, который написал предисловие к книге.

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

О важности оборонного движения и участии в нем украинских женщин-военнослужащих говорит в предисловии и Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по делам женщин, мира и безопасности Ирен Фелин.

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Книга содержит 30 уникальных жизненных историй, которые мотивируют и вдохновляют. Она посвящена памяти защитниц, погибших за Украину. Это, в частности, истории Ирины "Чеки" Цыбух и Шуры "Ялты" Рязанцевой.

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Презентация книги о женщинах-военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мероприятие состоялось при участии женщин-военнослужащих, Минветеранов, представителей офисов ООН и НАТО в Украине.

Напомним, Новини.LIVE попытались выяснить, сколько украинок служит в ВСУ.

Также женщины во время войны могут занимать различные должности, включая ведение документооборота, обеспечение военной помощи и организацию связи.