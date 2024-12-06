Презентація книги Сильні жінки сильної країни у Києві — фоторепортаж

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у четвер, 5 грудня, презентували книгу про жінок-військових "Сильні жінки сильної країни". Її надрукували двома мовами — українською та англійською.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Презентація книги про жінок-військових

Перший примірник видання підписаний особисто Надзвичайним і Повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Генералом та Головнокомандувачем Збройних Сил України (2021-2024) Валерієм Залужним, який написав передмову до книгодруку.

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Про важливість оборонного руху і участь у ньому українських військовослужбовиць говорить у передмові й Спеціальна представниця Генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін.

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Книга містить 30 унікальних життєвих історій, які мотивують та надихають. Вона присвячена пам'яті захисниць, які загинули за Україну це, зокрема, історії Ірини "Чеки" Цибух та Шури "Ялти" Рязанцевої.

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Презентація книги про жінок-військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Захід відбувся за участі жінок-військовослужбовиць, Мінветеранів, представників офісів ООН та НАТО в Україні.

Нагадаємо, Новини.LIVE спробували з’ясувати, скільки українок наразі служить у ЗСУ.

Також жінки під час війни можуть обіймати різноманітні посади, включно з веденням документообігу, забезпеченням військової допомоги та організацією зв’язку.