В Киеве пограничники задержали монахиню с пачкой рублей. Фото: ГНСУ

Сегодня, 22 июня, на въезде в Киев пограничники задержали паломницу Лавры. С собой женщина везла пачку российских рублей.

Об этом сообщает ГНСУ.

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"Пограничники на въезде в Киев остановили паломницу Лавры. С собой женщина имела немалую сумму наличных денег. Среди иностранных купюр были российские рубли", — говорят пограничники.

В Киеве пограничники задержали монахиню с пачкой рублей. Фото: ГНСУ

Отмечается, что женщина родилась в Днепропетровской области в 1984 году. На вопрос пограничников, что это за деньги, женщина ответила, что это пожертвования граждан.

В Киеве пограничники задержали монахиню с пачкой рублей. Фото: ГНСУ

Также в телефоне монашки обнаружили материалы пророссийского характера. Теперь денежная паломница будет давать пояснения СБУ.

В Киеве пограничники задержали монахиню с пачкой рублей. Фото: ГНСУ

Напомним, ранее мы писали, что пограничные службы Измаильского отряда были задержаны гражданином Азербайджана. Мужчина был объявлен в международный розыск Интерпола. Инцидент произошел, когда иностранец пытался уехать из Украины. В ходе пограничного контроля на пассажирском автобусе "Неоплан" сработала база данных Интерпола. Было наложено требование об аресте задержать человека.