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У Києві прикордонники затримали монахиню з пачкою рублів

22 червня 2023 15:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві прикордонники затримали монахиню з пачкою рублів
У Києві прикордонники затримали монахиню з пачкою рублів. Фото: ДПСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 22 червня, на вʼїзді до Києва прикордонники затримали паломницю Лаври. З собою жінка везла пачку російських рублів.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Прикордонники на в‘їзді до Києва спинили паломницю Лаври. З собою жінка мала чималу суму готівки. Серед іноземних купюр були російські рублі", — кажуть прикордонники.

У Києві прикордонники затримали монахиню з пачкою рублів. Фото: ДПСУ

Зазначається, що жінка народилась на Дніпропетровщині 1984 року. На питання прикордонників, що це за кошти, жінка відповіла, що це пожертви громадян.

 

У Києві прикордонники затримали монахиню з пачкою рублів. Фото: ДПСУ

Також в телефоні монашки виявили матеріали проросійського характеру. Тепер грошовита паломниця буде давати пояснення СБУ.

 

У Києві прикордонники затримали монахиню з пачкою рублів. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що прикордонні служби Ізмаїльського загону затримали громадянина Азербайджану. Чоловік був оголошений у міжнародного розшук Інтерполу. Інцидент стався, коли іноземець намагався виїхати з України. Під час проведення прикордонного контролю на пасажирському автобусі "Неоплан" спрацювала база даних Інтерполу. Було накладено вимогу про арешт затримати особу. 

 

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