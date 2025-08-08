Программа єВідновлення — в Киеве ускорят выплаты

Поврежденный дом в Киеве после обстрелов РФ. Фото: Новини.LIVE

В Киеве ускорят выплаты по "єВідновлення" для пострадавших от ударов России. Речь идет прежде всего о тех домах, где уже проведено обследование, а документы находятся в процессе оформления.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко 8 августа.

Выплаты по "єВідновлення" в Киеве

Ткаченко рассказал, что сегодня провел совещание с заместителем Министра развития общин и территорий Натальей Козловской по выплате компенсаций жителям домов, пострадавших от российских ударов. В результате он дал поручение главам РГА ускорить обработку заявок по программе "єВідновлення".

"В районах, которые подверглись наибольшим разрушениям, много заявок жителей остаются незакрытыми. Есть объективные причины, ведь не хватает специалистов по обследованию жилья и обработки уже поданных заявок. Но это не заменяет факта, что людям надо помочь как можно быстрее", — подчеркнул глава КГГА.

Он отметил, что в первую очередь это касается тех локаций, где уже успели сделать обследование и документы находятся на разных стадиях готовности. По словам Ткаченко, он поставил четкие сроки и уже на следующей неделе РГА будут отчитываться по статусу выполнения этого поручения.

В то же время Тимур Ткаченко обратился к киевлянам, которые ожидают выплаты. Глава администрации отметил, что все специалисты на местах работают в пределах возможностей, но человеческий ресурс очень ограничен.

"Мы понимаем, насколько важно решать ваши вопросы как можно быстрее и ускоряем процессы", — сказал глава КГГА.

Напомним, недавно правительство одобрило новую модель, которая должна ускорить восстановление многоэтажек и общежитий после ударов РФ. Речь идет о существенном упрощении бюрократических процедур и возможности действовать параллельно, а не поэтапно, как раньше.

Также мы писали, что Украина продолжает программу компенсации "єВідновлення" несмотря на активные боевые действия и ежедневные обстрелы. Теперь, когда физический осмотр невозможен, факт уничтожения имущества будут подтверждать дистанционными методами.