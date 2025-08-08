Програма єВідновлення — у Києві прискорять виплати

Пошкоджений будинок у Києві після обстрілів РФ. Фото: Новини.LIVE

У Києві прискорять виплати за "єВідновленння" для постраждалих від ударів Росії. Йдеться передусім про ті будинки, де вже проведено обстеження, а документи перебувають у процесі оформлення.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко 8 серпня.

Реклама

Читайте також:

Виплати за "єВідновлення" у Києві

Ткаченко розповів, що сьогодні провів нараду із заступницею Міністра розвитку громад та територій Наталією Козловською щодо виплати компенсацій жителям будинків, які постраждали від російських ударів. В результаті він надав доручення головам РДА прискорити опрацювання заявок за програмою "єВідновлення".

"В районах, які зазнали найбільших руйнувань, багато заявок жителів залишаються незакритими. Є обʼєктивні причини, адже бракує фахівців щодо обстеження житла та опрацювання вже поданих заявок. Але це не замінює факту, що людям треба допомогти якнайшвидше", — наголосив очільник КМВА.

Він зазначив, що першочергово це стосується тих локацій, де вже встигли зробити обстеження та документи перебувають на різних стадіях готовності. За словами Ткаченка, він поставив чіткі терміни і вже наступного тижня РДА звітуватимуть по статусу виконання цього доручення.

Водночас Тимур Ткаченко звернувся до киян, які очікують виплати. Очільник адміністрації наголосив, що всі фахівці на місцях працюють в межах можливостей, але людський ресурс дуже обмежений.

"Ми розуміємо, наскільки важливо розв’язувати ваші питання якнайшвидше та прискорюємо процеси", — сказав голова КМВА.

Нагадаємо, нещодавно уряд схвалив нову модель, яка має прискорити відновлення багатоповерхівок та гуртожитків після ударів РФ. Йдеться про суттєве спрощення бюрократичних процедур і можливість діяти паралельно, а не поетапно, як раніше.

Також ми писали, що Україна продовжує програму компенсації "єВідновлення" попри активні бойові дії та щоденні обстріли. Тепер, коли фізичний огляд неможливий, факт знищення майна підтверджуватимуть дистанційними методами.