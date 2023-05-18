В Киеве приспустили флаг Украины в знак солидарности с крымскотатарским народом

Украинский флаг. Фото: freepik

В Киеве 18 мая приспустили главное знамя страны в рамках мероприятий по оказанию почестей памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Читайте также:

Чествование памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

"Еще восемь лет назад в Украине признали геноцидом депортацию крымских татар из Крыма в 1944 году. Сегодня, почти 80 лет спустя, мы как никогда остро чувствуем боль крымскотатарского народа, вынужденную ныне жить под гнетом оккупанта на нашей общей земле. Поэтому город в знак солидарности приспустит флаг в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", — сказал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Уже 19 мая флаг снова будет развеваться над киевскими склонами.

Напомним, в конце апреля Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины объявило о запуске проекта создания Национального корпуса крымскотатарского языка (НККМ), который будет являться онлайн-платформой с открытой базой данных, содержащей учебно-образовательные, научные и другие материалы на крымскотатарском языке.