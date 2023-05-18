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У Києві приспустили прапор України на знак солідарності з кримськотатарським народом

18 травня 2023 09:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві приспустили прапор України на знак солідарності з кримськотатарським народом
Український прапор. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві 18 травня приспустили головний прапор країни у рамках заходів із вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

"Ще вісім років тому в Україні визнали геноцидом депортацію кримських татар із Криму в 1944 році. Сьогодні, майже 80 років потому, ми як ніколи гостро відчуваємо біль кримськотатарського народу, який вимушений нині жити під гнітом окупанта на нашій спільній землі. Тож місто на знак солідарності приспустить прапор у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу", — сказав заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

Уже 19 травня стяг знов майорітиме над київськими схилами.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголосило про запуск проєкту створення Національного корпусу кримськотатарської мови (НККМ), який буде онлайн-платформою з відкритою базою даних, що містить навчально-освітні, наукові та інші матеріали кримськотатарською мовою.

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