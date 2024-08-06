Ремонт Бессарабского рынка в Киеве – почему приостановили работы

Бессарабский рынок в Киеве. Фото: wikipedia.org

В Киеве на Бессарабском рынке приостановили ремонтные работы. Местные власти будут устанавливать, кто и какие работы собирается там проводить и выяснять, кто согласовывал и будет контролировать ремонт здания.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко во вторник, 6 августа, в Telegram.

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Ремонт на Бессарабском рынке в Киеве

Попко подчеркнул, что даже во время войны сохранение исторического наследия Киева, в том числе защита исторических зданий, — это важнейшая задача и для власти города, и для общества. По его словам, в последнее время общественность столицы все чаще обращает внимание на всевозможные инциденты, связанные с защитой исторической архитектуры города.

"Одним из последних таких случаев стал известен всей Украине и за ее пределами Бессарабский рынок. На нем начались ремонтно-демонтажные работы, которые справедливо вызвали резонанс среди общества. Неравнодушные киевляне, журналисты, активисты переживают — не нанесут ли эти работы ущерб зданию", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА отметил, что для гарантированного сохранения исторического памятника архитектуры Киева и для прозрачности всех работ на Бессарабском рынке он выдал следующие поручения:

временно приостановить все виды ремонтно-демонтажных работ на Бессарабском рынке до точной установки кто, какие именно работы, по чьему согласованию и под чьим контролем осуществляет на Бессарабском рынке;

предоставить беспрепятственный доступ общественности к месту проведения работ во избежание манипуляций и прозрачности освещения в СМИ.



"Соответствующие структурные подразделения уже приступили к выполнению моего поручения. О ходе выполнения этого поручения киевляне будут оперативно информированы. Мы защитим наше историческое наследие", — подчеркнул Попко.