Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві призупинили ремонтні роботи на Бессарабському ринку — у КМВА назвали причини arrow

У Києві призупинили ремонтні роботи на Бессарабському ринку — у КМВА назвали причини

6 серпня 2024 15:30
Катерина Османська - Редактор
Ремонт Бессарабського ринку у Києві — чому призупинили роботи
Бессарабський ринок у Києві. Фото: wikipedia.org
Катерина Османська - Редактор

У Києві на Бессарабському ринку призупинили ремонтні роботи. Місцева влада встановлюватиме, хто та які роботи збирається там проводити та з'ясовуватимуть, хто погоджував та буде контролювати ремонт будівлі. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у вівторок, 6 серпня,  в Telegram. 

Читайте також:

Ремонт на Бессарабському ринку у Києві

Попко наголосив, що навіть під час війни збереження історичної спадщини Києва, зокрема захист історичних будівель, — це надважлива задача і для влади міста, і для суспільства. За його словами, останнім часом громадськість столиці все частіше звертає увагу на різноманітні інциденти, пов’язані із захистом історичної архітектури міста.

"Одним з останніх таких випадків став відомий всій Україні і поза її межами Бессарабський ринок. На ньому розпочалися ремонтно-демонтажні роботи, які справедливо викликали резонанс серед суспільства. Небайдужі кияни, журналісти, активісти переймаються — чи не завдадуть ці роботи шкоди будівлі", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА зазначив, що для гарантованого збереження історичної пам’ятки архітектури Києва та для прозорості усіх робіт на Бессарабському ринку він видав наступні доручення:

  • тимчасово призупинити усі види ремонтно-демонтажних робіт на Бессарабському ринку до достеменного встановлення хто, які саме роботи, за чиїм погодженням і під чиїм контролем здійснює на Бессарабському ринку; 
  • надати безперешкодний доступ громадськості до місця проведення робіт для уникнення маніпуляцій та прозорості висвітлення у ЗМІ. 


"Відповідні структурні підрозділи вже розпочали виконання мого доручення. Про хід виконання цього доручення кияни будуть оперативно поінформовані. Ми захистимо нашу історичну спадщину", — наголосив Попко. 

Ремонт на Бессарабському ринку в Києві
Скриншот допису Сергія Попка

Також важливі новини дня по темі:

Київ ремонт пам'ятник архітектури ринок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:42 До Молдови не доїхали — на Одещині зупинили бус із ухилянтами

15:30 У Києві призупинили ремонтні роботи на Бессарабському ринку — у КМВА назвали причини

15:28 Зеленський пообіцяв більше ракет власного виробництва — ключові теми Ставки

15:22 У Вінниці затримали агента Росії, який підпалював військову техніку

15:14 Не лише мешканцям прифронтових зон — Шмигаль відповів, кому ще не відключатимуть світло

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:14 Відпустки військових — як отримати більше днів для відпочинку

15:11 Чума тварин в Румунії — заходи безпеки на КПП Одещини посилені

15:01 Скандал у Парижі — олімпійський чемпіон Чеккон змушений ночувати на вулиці

14:59 Веніславський прокоментував імовірність зменшення призовного віку нижче 25 років

14:58 "Прорив" у Курській області — у ГУР відповіли, чи причетні до цього українські спецпідрозділи

15:42 До Молдови не доїхали — на Одещині зупинили бус із ухилянтами

15:30 У Києві призупинили ремонтні роботи на Бессарабському ринку — у КМВА назвали причини

15:28 Зеленський пообіцяв більше ракет власного виробництва — ключові теми Ставки

15:22 У Вінниці затримали агента Росії, який підпалював військову техніку

15:14 Не лише мешканцям прифронтових зон — Шмигаль відповів, кому ще не відключатимуть світло

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:14 Відпустки військових — як отримати більше днів для відпочинку

15:11 Чума тварин в Румунії — заходи безпеки на КПП Одещини посилені

15:01 Скандал у Парижі — олімпійський чемпіон Чеккон змушений ночувати на вулиці

14:59 Веніславський прокоментував імовірність зменшення призовного віку нижче 25 років

14:58 "Прорив" у Курській області — у ГУР відповіли, чи причетні до цього українські спецпідрозділи

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині