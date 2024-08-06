Ремонт Бессарабського ринку у Києві — чому призупинили роботи

Бессарабський ринок у Києві. Фото: wikipedia.org

У Києві на Бессарабському ринку призупинили ремонтні роботи. Місцева влада встановлюватиме, хто та які роботи збирається там проводити та з'ясовуватимуть, хто погоджував та буде контролювати ремонт будівлі.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у вівторок, 6 серпня, в Telegram.

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Ремонт на Бессарабському ринку у Києві

Попко наголосив, що навіть під час війни збереження історичної спадщини Києва, зокрема захист історичних будівель, — це надважлива задача і для влади міста, і для суспільства. За його словами, останнім часом громадськість столиці все частіше звертає увагу на різноманітні інциденти, пов’язані із захистом історичної архітектури міста.

"Одним з останніх таких випадків став відомий всій Україні і поза її межами Бессарабський ринок. На ньому розпочалися ремонтно-демонтажні роботи, які справедливо викликали резонанс серед суспільства. Небайдужі кияни, журналісти, активісти переймаються — чи не завдадуть ці роботи шкоди будівлі", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА зазначив, що для гарантованого збереження історичної пам’ятки архітектури Києва та для прозорості усіх робіт на Бессарабському ринку він видав наступні доручення:

тимчасово призупинити усі види ремонтно-демонтажних робіт на Бессарабському ринку до достеменного встановлення хто, які саме роботи, за чиїм погодженням і під чиїм контролем здійснює на Бессарабському ринку;

надати безперешкодний доступ громадськості до місця проведення робіт для уникнення маніпуляцій та прозорості висвітлення у ЗМІ.



"Відповідні структурні підрозділи вже розпочали виконання мого доручення. Про хід виконання цього доручення кияни будуть оперативно поінформовані. Ми захистимо нашу історичну спадщину", — наголосив Попко.