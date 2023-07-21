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В Киеве продают квартиры за 8 тысяч долларов: как выглядит жилье

21 июля 2023 08:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Квартира за 8 тыс. долларов — купить жилье в Киеве
Многоэтажки в Киеве. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На платформах онлайн-объявлений появились квартиры, которые продают в Киеве всего за восемь тысяч долларов. Украинский рынок недвижимости переживает один из самых масштабных кризисов.

Новини.LIVE выяснили, почему квартиры продаются по такой цене и к чему следует быть готовым, покупая жилье.

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На рынке недвижимости все чаще встречаются объявления, где продаются квартиры около восьми тыс. долларов. За эти деньги продают однокомнатную квартиру площадью около 18 квадратов.

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Объявления покупки квартиры в Киеве. Фото: OLX

Как выяснил Obozrevatel, квартира расположена в трехэтажном здании по ул. Луговой в частном секторе. На территории ЖК еще семь подобных высоток в 3-4 этажа. Риелтор, продающая квартиры в указанном доме, рассказала, что в доме также нет централизованного водоснабжения, канализации.

Парковочные места обещают построить позже. И хотя дома имеют только 3-4 этажа, в них умудрились разместить десятки квартир площадью от 17 до 22 квадратов. А это увеличивает нагрузку на инфраструктуру и коммуникации.

Также за восемь тысяч долларов можно купить квартиру площадью 22 квадрата в пер. Лобачевского (ЖК "Флагман"). В этом объявлении продавец заявляет, что имеет право собственности, и ни о каких проблемах речь не идет.

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Объявления покупки квартиры в Киеве. Фото: OLX

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"Этот ЖК считается одним из самых проблемных в столице. Его строил Анатолий Войцеховский, который после строительства 40 незаконных ЖК на фактически захваченной земле и без разрешений скрывается от правосудия за границей", — сообщает издание.

Как правильно приобрести квартиру

Для того чтобы правильно и безопасно купить жилье, прежде всего нужно проверить документы на землю, разрешение на строительство многоквартирного дома, утвержденный проект. Перед этим даже можно посоветоваться с юристами.

Также стоит проверить информацию о застройщике, узнать сам ЖК и взвесить все минусы и плюсы.

Напомним, что в Украине активизировался спрос на покупку жилья в кредит. В Национальном банке Украины (НБУ) связывают оживление статистики со льготной ипотечной программой "єОселя".

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