Квартира за 8 тыс. долларов — купить жилье в Киеве

В Киеве продают квартиры за 8 тысяч долларов: как выглядит жилье
На платформах онлайн-объявлений появились квартиры, которые продают в Киеве всего за восемь тысяч долларов. Украинский рынок недвижимости переживает один из самых масштабных кризисов.
Новини.LIVE выяснили, почему квартиры продаются по такой цене и к чему следует быть готовым, покупая жилье.
Купить квартиру в Киеве: сколько стоит
На рынке недвижимости все чаще встречаются объявления, где продаются квартиры около восьми тыс. долларов. За эти деньги продают однокомнатную квартиру площадью около 18 квадратов.
Как выяснил Obozrevatel, квартира расположена в трехэтажном здании по ул. Луговой в частном секторе. На территории ЖК еще семь подобных высоток в 3-4 этажа. Риелтор, продающая квартиры в указанном доме, рассказала, что в доме также нет централизованного водоснабжения, канализации.
Парковочные места обещают построить позже. И хотя дома имеют только 3-4 этажа, в них умудрились разместить десятки квартир площадью от 17 до 22 квадратов. А это увеличивает нагрузку на инфраструктуру и коммуникации.
Также за восемь тысяч долларов можно купить квартиру площадью 22 квадрата в пер. Лобачевского (ЖК "Флагман"). В этом объявлении продавец заявляет, что имеет право собственности, и ни о каких проблемах речь не идет.
"Этот ЖК считается одним из самых проблемных в столице. Его строил Анатолий Войцеховский, который после строительства 40 незаконных ЖК на фактически захваченной земле и без разрешений скрывается от правосудия за границей", — сообщает издание.
Как правильно приобрести квартиру
Для того чтобы правильно и безопасно купить жилье, прежде всего нужно проверить документы на землю, разрешение на строительство многоквартирного дома, утвержденный проект. Перед этим даже можно посоветоваться с юристами.
Также стоит проверить информацию о застройщике, узнать сам ЖК и взвесить все минусы и плюсы.
Напомним, что в Украине активизировался спрос на покупку жилья в кредит. В Национальном банке Украины (НБУ) связывают оживление статистики со льготной ипотечной программой "єОселя".