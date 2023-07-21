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У Києві продають квартири за 8 тисяч доларів: який вигляд має житло

21 липня 2023 08:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Квартира за 8 тис. доларів — купити житло у Києві
Багатоповерхівки в Києві. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На платформах онлайн-оголошень з'явилися квартири, які продають у Києві лише за вісім тис. доларів. Український ринок нерухомості переживає одну з наймасштабніших криз.

Новини.LIVE з'ясували, чому квартири продаються за такою ціною та до чого варто бути готовим, купуючи житло. 

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На ринку нерухомості все частіше зустрічаються оголошення, де продаються квартири за приблизно вісім тис. доларів. За ці гроші продають однокімнатку квартиру площею близько 18 квадратів.

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Оголошення купівлі квартири у Києві. Фото: OLX

Як з'ясував Obozrevatel, квартира розташована у триповерховій будівлі на вул. Луговій у приватному секторі. На території ЖК ще сім схожих висоток у 3-4 поверхи. Рієлторка, яка продає квартири в зазначеному будинку, розповіла, що в будинку також немає централізованого водопостачання, каналізації.

Паркувальні місця обіцяють звести пізніше. І хоча будинки мають лише 3-4 поверхи, у них примудрилися розмістити десятки квартир площею від 17 до 22 квадратів. А це збільшує навантаження на інфраструктуру та комунікації.

Також за вісім тис. доларів можна купити квартиру площею 22 квадрати на пров. Лобачевського (ЖК "Флагман"). В цьому оголошенні продавець заявляє, що має право власності, і про жодні проблеми не йдеться.
 

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Оголошення купівлі квартири у Києві. Фото: OLX

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"Цей ЖК вважається одним із найпроблемніших у столиці. Його будував Анатолій Войцеховський, який після будівництва 40 незаконних ЖК на фактично захопленій землі та без дозволів ховається від правосуддя за кордоном", — повідомляє видання. 

Як правильно придбати квартиру

Для того, аби правильно та безпечно купити житло, перш за все потрібно перевірити документи на землю, дозвіл на будівництво багатоквартирного будинку, затверджений проєкт. Перед цим навіть можна порадитися з юристами. 

Також варто перевірити інформацію про забудовника, дізнатись про сам ЖК та зважити всі мінуси та плюси. 

Нагадаємо, що в Україні активізувався попит на купівлю житла у кредит. У Національному банку України (НБУ) пов'язують пожвавлення статистики з пільговою іпотечною програмою "єОселя".

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