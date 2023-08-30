Люди в ресторане. Иллюстративное изображение: google.com

Столичные заведения питания получили официальное разрешение работать на час дольше — до 23:00. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

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Такое решение принял Совет обороны Киева.

По словам Кличко, с таким решением в Киевсовет обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины.

"Предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней", — отметил Виталий Кличко.

В Киеве продолжили работу заведений питания до 23:00. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что McDonald's ответил по многочисленным просьбам своих украинских клиентов и обновил меню, добавив туда национальные изюминки. Любители сети теперь могут насладиться картофельными соусами и особым украинским бургером.