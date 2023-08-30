Люди в ресторані. Ілюстративне зображення: google.com

Столичні заклади харчування отримали офіційний дозвіл працювати на годину довше — до 23:00. Відповідне рішення вступить у силу 1 вересня 2023 року.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.

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Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

За словами Кличка, з таким рішення до Київради звернулись представники Національної ресторанної асоціації України.

"Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", — зазначив Віталій Кличко.

У Києві продовжили роботу закладів харчування до 23:00. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що McDonald's відповів на численні прохання своїх українських клієнтів та оновив меню, додавши туди національні родзинки. Шанувальники мережі тепер можуть насолодитися картопляними соусами та особливим українським бургером.