Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве прогнозируют сильное похолодание завтра — прогноз arrow

В Киеве прогнозируют сильное похолодание завтра — прогноз

11 февраля 2025 15:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Киеве 12 февраля — ожидается до -12 °С
Девушка идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Киеве и области в среду, 12 февраля, ожидается облачная погода. В течение дня возможны прояснения, а температура воздуха будет колебаться в пределах -12...0 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

Читайте также:
null
Температурная карта Meteopost

Прогноз погоды на Киевщине 14 февраля

Завтра в регионе будет облачно с прояснениями, но без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью -12...-7 °С;
  • днем -5...0 °С.

В то же время в Киеве ночью столбики термометров будут показывать в пределах -10...-8 °С, а днем незначительно поднимутся — до -4...-2 °С.

null
Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, синоптики предупредили о похолодании в Украине на этой неделе.

Также мы писали, что во Львове 12 февраля прогнозируют сухую и холодную погоду. Температура воздуха максимально поднимется до +1 °C.

погода Киев зима синоптик прогноз погоды
Реклама
Реклама
Реклама