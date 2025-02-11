Погода в Киеве 12 февраля — ожидается до -12 °С

Девушка идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в среду, 12 февраля, ожидается облачная погода. В течение дня возможны прояснения, а температура воздуха будет колебаться в пределах -12...0 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Завтра в регионе будет облачно с прояснениями, но без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -12...-7 °С;

днем -5...0 °С.

В то же время в Киеве ночью столбики термометров будут показывать в пределах -10...-8 °С, а днем незначительно поднимутся — до -4...-2 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, синоптики предупредили о похолодании в Украине на этой неделе.

Также мы писали, что во Львове 12 февраля прогнозируют сухую и холодную погоду. Температура воздуха максимально поднимется до +1 °C.