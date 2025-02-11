Погода у Києві 12 лютого — очікується до -12 °С

У Києві прогнозують сильне похолодання завтра — прогноз
У Києві та області у середу, 12 лютого, очікується хмарна погода. Протягом дня можливі прояснення, а температура повітря коливатиметься у межах -12...0 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.
Прогноз погоди на Київщині 14 лютого
Завтра в регіоні буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 3-8 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -12...-7 °С;
- вдень -5...0 °С.
Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть в межах -10...-8 °С, а вдень незначно підвищаться — до -4...-2 °С.
Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання в Україні цього тижня.
Також ми писали, що у Львові 12 лютого прогнозують суху та холодну погоду. Температура повітря максимально підвищиться до +1 °C.
Читайте Новини.LIVE!