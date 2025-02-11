Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві прогнозують сильне похолодання завтра — прогноз arrow

У Києві прогнозують сильне похолодання завтра — прогноз

11 лютого 2025 15:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Києві 12 лютого — очікується до -12 °С
Дівчина йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві та області у середу, 12 лютого, очікується хмарна погода. Протягом дня можливі прояснення, а температура повітря коливатиметься у межах -12...0 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

Читайте також:
null
Температурна карта Meteopost

Прогноз погоди на Київщині 14 лютого

Завтра в регіоні буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі -12...-7 °С;
  • вдень -5...0 °С.

Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть в межах -10...-8 °С, а вдень незначно підвищаться — до -4...-2 °С.

null
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання в Україні цього тижня. 

Також ми писали, що у Львові 12 лютого прогнозують суху та холодну погоду. Температура повітря максимально підвищиться до +1 °C.

погода Київ зима синоптик прогноз погоди
Реклама
Реклама
Реклама