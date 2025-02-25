Вечерние взрывы в Киеве 25 февраля 2025 года — что известно о вражеской атаке

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Взрывы прогремели в Киеве сейчас, поздно вечером во вторник, 25 февраля. В столице Украины и ряде областей продолжается воздушная тревога.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

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Скриншот сообщений Виталия Кличко

Что известно о взрывах в Киеве вечером 25 февраля

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 22:18. Воздушные Силы ВС Украины отметили, что столица оказалась под угрозой применения ударных БпЛА, и предупредили о вероятности работы ПВО.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 22:54 Виталий Кличко отметил, что на левом берегу Киева работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях. Вражеские БпЛА с севера и юга еще заходят на город", — написал мэр.

В 22:59 он добавил, что ПВО работает в центре столицы и в очередной раз призвал граждан оставаться в безопасных местах.

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 25 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:00 25 февраля

По состоянию на 23:00 воздушная тревога, кроме Киева, продолжается в 13 регионах. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Киевская, Черкасская, Черниговская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Напомним, утром 25 февраля прогремел взрыв возле Черкасс. Перед тем, как он прогремел, военные отмечали, что в направлении города движутся ракеты.

Также мы сообщали, что утром 25 февраля россияне нанесли дроновый удар по Сумам. В результате атаки возникли повреждения объектов гражданской инфраструктуры и получили ранения люди.