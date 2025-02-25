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У Києві прогриміли вибухи — подробиці від Кличка

25 лютого 2025 23:00
Чекарьова Марія - редактор
Вечірні вибухи в Києві 25 лютого 2025 року — що відомо про ворожу атаку
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи пролунали в Києві зараз, пізно ввечері у вівторок, 25 лютого. У столиці України та низці областей триває повітряна тривога. 

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

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У Києві ввечері 25 лютого 2025 року працювала ППО
Скриншот повідомлень Віталія Кличка

Що відомо про вибухи в Києві ввечері 25 лютого

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 22:18. Повітряні Сили ЗС України зазначили, що столиця опинилася під загрозою застосування ударних БпЛА, та попередили про ймовірність роботи ППО.

Атака БпЛА на Київ увечері 25 лютого 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 22:54 Віталій Кличко зазначив, що на лівому березі Києва працює ППО.

"Перебувайте в укриттях. Ворожі БпЛА з півночі та півдня ще заходять на місто", — написав мер. 

О 22:59 він додав, що ППО працює в центрі столиці та вкотре закликав громадян залишатися в безпечних місцях.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 25 лютого

Повітряна тривога ввечері 25 лютого 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:00 25 лютого

Станом на 23:00 повітряна тривога, крім Києва, триває у 13 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

Нагадаємо, уранці 25 лютого пролунав вибух біля Черкас. Перед тим, як він прогримів, військові зазначали, що в напрямку міста рухаються ракети. 

Також ми повідомляли, що вранці 25 лютого росіяни завдали дронового удару по Сумах. Унаслідок атаки виникли пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та зазнали поранень люди.

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