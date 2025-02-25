Вечірні вибухи в Києві 25 лютого 2025 року — що відомо про ворожу атаку

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Вибухи пролунали в Києві зараз, пізно ввечері у вівторок, 25 лютого. У столиці України та низці областей триває повітряна тривога.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

Читайте також:

Скриншот повідомлень Віталія Кличка

Що відомо про вибухи в Києві ввечері 25 лютого

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 22:18. Повітряні Сили ЗС України зазначили, що столиця опинилася під загрозою застосування ударних БпЛА, та попередили про ймовірність роботи ППО.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 22:54 Віталій Кличко зазначив, що на лівому березі Києва працює ППО.

"Перебувайте в укриттях. Ворожі БпЛА з півночі та півдня ще заходять на місто", — написав мер.

О 22:59 він додав, що ППО працює в центрі столиці та вкотре закликав громадян залишатися в безпечних місцях.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 25 лютого

Карта повітряних тривог станом на 23:00 25 лютого

Станом на 23:00 повітряна тривога, крім Києва, триває у 13 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

Нагадаємо, уранці 25 лютого пролунав вибух біля Черкас. Перед тим, як він прогримів, військові зазначали, що в напрямку міста рухаються ракети.

Також ми повідомляли, що вранці 25 лютого росіяни завдали дронового удару по Сумах. Унаслідок атаки виникли пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та зазнали поранень люди.