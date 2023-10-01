В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно
1 октября 2023 00:29
обновлено: 00:34
Дым поднимается вверх после взрыва в Киеве ночью. Иллюстративное фото: google.com
Сегодня ночью, 1 октября, в Киеве был слышен громкий взрыв. По предварительной информации, звук имеет "бытовое происхождение".
Об этом сообщают местные паблики .
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Обновлено 00:31. В Киеве около 00:30 был слышен сильный взрыв. По данным местных пабликов, "предварительно этот звук имеет бытовое происхождение (не связано с боевыми действиями)".
Позже появилось фото пожара. Ждем официальную информацию.
Обновляется...