В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Дым поднимается вверх после взрыва в Киеве ночью. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня ночью, 1 октября, в Киеве был слышен громкий взрыв. По предварительной информации, звук имеет "бытовое происхождение".

Об этом сообщают местные паблики .

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Обновлено 00:31. В Киеве около 00:30 был слышен сильный взрыв. По данным местных пабликов, "предварительно этот звук имеет бытовое происхождение (не связано с боевыми действиями)".

Позже появилось фото пожара. Ждем официальную информацию.

Фото: t.me/kievreal1

Обновляется...