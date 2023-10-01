У Києві прогримів сильний вибух: що відомо
1 жовтня 2023 00:29
оновлено: 00:34
Дим підіймається вгору після вибуху в Києві вночі. Ілюстративне фото: google.com
Сьогодні вночі, 1 жовтня, у Києві було чути гучний вибух. За попередньою інформацією, звук має "побутове походження".
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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Оновлено 00:31. У Києві близько 00:30 було чути сильний вибух. За даними місцевих пабліків, "попередньо цей звук має побутове походження (не пов'язаний з бойовими діями)".
Пізніше ж з'явилося фото пожежі. Чекаємо на офіційну інформацію.
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