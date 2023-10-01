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У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

1 жовтня 2023 00:29
оновлено: 00:34
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Інна Буряк
редактор
У Києві прогримів сильний вибух: що відомо
Дим підіймається вгору після вибуху в Києві вночі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 1 жовтня, у Києві було чути гучний вибух. За попередньою інформацією, звук має "побутове походження".

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Оновлено 00:31. У Києві близько 00:30 було чути сильний вибух. За даними місцевих пабліків, "попередньо цей звук має побутове походження (не пов'язаний з бойовими діями)".

Пізніше ж з'явилося фото пожежі. Чекаємо на офіційну інформацію.

Вибух у Києві
Фото: t.me/kievreal1

Оновлюється...

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