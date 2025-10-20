Видео
Україна
Дата публикации 20 октября 2025 12:10
обновлено: 12:09
В Киеве взорвался автомобиль BMW X3 в Голосеевском районе
Следственные действия во дворе. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители расследуют взрыв автомобиля. Инцидент произошел сегодня, 20 октября, утром во дворе жилого дома в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

Читайте также:

В Киеве 20 октября взорвалось авто

По предварительной информации, около 06:00 взорвалась машина марки BMW X3. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в полиции Киева, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Голосеевского управления и Главного управления Национальной полиции, взрывотехники, кинологи и представители других специальных служб. Территория вокруг места взрыва перекрыта, продолжаются следственные действия.

Вибух Київ
Поврежденная взрывом машина. Фото: Национальная полиция Украины

Предварительные данные свидетельствуют, что взрыв произошел из-за устройства, заложенного под водительское сиденье автомобиля. В момент детонации в салоне никого не было. Правоохранители уже зафиксировали последствия взрыва, собирают вещественные доказательства и устанавливают, кто мог быть причастен к инциденту.

Київ підрив авто
Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Следствие продолжается под процессуальным руководством столичной прокуратуры при участии сотрудников Службы безопасности Украины.

Напомним, аналогичное преступление произошло недавно в Одесской области. В Рени во дворе дома взорвалась машина.

А на Харьковщине разоблачили мужчину, который готовил теракт против военных и хотел взорвать авто.

