У Києві вибухнув автомобіль BMW X3 в Голосіївському районі

У Києві прогримів вибух біля житлового будинку — що відомо
У Києві правоохоронці розслідують вибух автомобіля. Інцидент стався сьогодні, 20 жовтня, вранці у дворі житлового будинку в Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Києві.
У Києві 20 жовтня вибухнуло авто
За попередньою інформацією, близько 06:00 вибухнула машина марки BMW X3. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомили у поліції Києва, на місці події працюють слідчо-оперативні групи Голосіївського управління та Головного управління Національної поліції, вибухотехніки, кінологи й представники інших спеціальних служб. Територію довкола місця вибуху перекрито, тривають слідчі дії.
Попередні дані свідчать, що вибух стався через пристрій, закладений під водійське сидіння автомобіля. У момент детонації в салоні нікого не було. Правоохоронці вже зафіксували наслідки вибуху, збирають речові докази та встановлюють, хто міг бути причетний до інциденту.
Слідство триває під процесуальним керівництвом столичної прокуратури за участі співробітників Служби безпеки України.
Нагадаємо, аналогічний злочин стався нещодавно на Одещині. У Рені в дворі будинку вибухнула автівка.
А на Харківщині викрили чоловіка, який готував теракт проти військових і хотів підірвати авто.
Читайте Новини.LIVE!