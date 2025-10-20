У Києві вибухнув автомобіль BMW X3 в Голосіївському районі

Слідчі дії у подвір'ї. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці розслідують вибух автомобіля. Інцидент стався сьогодні, 20 жовтня, вранці у дворі житлового будинку в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Києві.

У Києві 20 жовтня вибухнуло авто

За попередньою інформацією, близько 06:00 вибухнула машина марки BMW X3. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомили у поліції Києва, на місці події працюють слідчо-оперативні групи Голосіївського управління та Головного управління Національної поліції, вибухотехніки, кінологи й представники інших спеціальних служб. Територію довкола місця вибуху перекрито, тривають слідчі дії.

Пошкоджена вибухом автівка. Фото: Національна поліція України

Попередні дані свідчать, що вибух стався через пристрій, закладений під водійське сидіння автомобіля. У момент детонації в салоні нікого не було. Правоохоронці вже зафіксували наслідки вибуху, збирають речові докази та встановлюють, хто міг бути причетний до інциденту.

Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Слідство триває під процесуальним керівництвом столичної прокуратури за участі співробітників Служби безпеки України.

Нагадаємо, аналогічний злочин стався нещодавно на Одещині. У Рені в дворі будинку вибухнула автівка.

А на Харківщині викрили чоловіка, який готував теракт проти військових і хотів підірвати авто.