У Києві 5-6 жовтня відбудуться продуктові ярмарки

Ярмарка в Киеве. Фото: КиевВласть

В Киеве в эти выходные во всех районах города состоятся продуктовые ярмарки. Жители столицы смогут приобрести домашние овощи, фрукты, мясо, молочку, мед и многое другое.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА в субботу, 5 октября.

Читайте также:

Ярмарки в Киеве

В субботу торговля продлится в следующих районах столицы:

Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе — ул. Ревуцкого (вдоль дома №27);

Днепровском районе — бульв. Игоря Шамо, 2-12;

Деснянский район — ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Червоной Калины);

Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);

Святошинском районе — ул. Мирослава Поповича, 10;

Соломенском районе — ул. Академика Шалимова (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака);

Шевченковском районе — ул. Юрия Глушко, 2-12.

В воскресенье в:

Голосеевском районе — ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

Дарницком районе — ул. Здолбуновская, 4;

Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

Святошинском районе — ул. Тулузы (возле Интернационального парка);

Шевченковском районе — ул. Татарская, 32–38.

Ранее мы писали, что в Украине выросли цены на картофель из-за холодной затяжной весны и засушливой осени. В результате таких погодных условий фермеры были вынуждены переносить сроки посадки.

В Киеве мужчина пытался украсть товары из магазина "Метро" на сумму 1048 грн, спрятав их в кармане и рюкзак. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.