У Києві 5-6 жовтня відбудуться продуктові ярмарки

Ярмарка у Києві. Фото: КиївВлада

У Києві на цих вихідних у всіх районах міста відбудуться продуктові ярмарки. Мешканці столиці матимуть змогу придбати домашні овочі, фрукти, м’ясо, молочку, мед та багато іншого.

Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА у суботу, 5 жовтня.

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У суботу торгівля триватиме у наступних районах столиці:

Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі — вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Дніпровському районі — бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Деснянський район — вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;

Солом’янському районі — вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);

Шевченківському районі — вул. Юрія Глушка, 2-12.

У неділю в:

Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі — вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Йоана Павла II та Дмитра Дорошенка);

Святошинському районі — вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);

Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.

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