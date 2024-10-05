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У Києві пройдуть продуктові ярмарки — названо локації

5 жовтня 2024 09:43
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві 5-6 жовтня відбудуться продуктові ярмарки
Ярмарка у Києві. Фото: КиївВлада
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві на цих вихідних у всіх районах міста відбудуться продуктові ярмарки. Мешканці столиці матимуть змогу придбати домашні овочі, фрукти, м’ясо, молочку, мед та багато іншого.

Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА у суботу, 5 жовтня.

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У суботу торгівля триватиме у наступних районах столиці:

  • Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі — вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Дніпровському районі — бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Деснянський район — вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;
  • Солом’янському районі — вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі — вул. Юрія Глушка, 2-12.

У неділю в:

  • Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі — вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Йоана Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Святошинському районі — вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);
  • Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.

Раніше ми писали, що в Україні зросли ціни на картоплю через холодну затяжну весну та посушливу осінь. Внаслідок таких погодних умов фермери були змушені переносити терміни посадки.

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Київ продукти вихідні жовтень ярмарки

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