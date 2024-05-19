В Киеве 19 мая прошла акция FreeAzov

В Киеве прошла акция FreeAzov — фоторепортаж Новини.LIVE
В Киеве в воскресенье, 19 мая, прошла очередная акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Люди собрались, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Акция FreeAzov в Киеве
В акции приняли участие сотни человек. Они держали в руках плакаты с надписями:
- Free Azovstal defenders;
- плен — это ад;
- не молчите, когда надо кричать;
- пока ты молча живешь свою жизнь, их — на паузе;
- два года пыток;
- плен убивает;
- верните AZOV.
На днях два года назад защитники Мариуполя вышли из "Азовстали". Они все еще не вернулись домой.
Напомним, 18 мая во Львове прошла акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Активисты призвали не молчать о тех, кто два года находится в неволе.
Также 12 мая в Киеве граждане в очередной раз вышли на акцию #FreeAzov, чтобы поддержать украинских военнопленных бойцов полка "Азов". Воины уже более двух лет находятся в неволе российских оккупантов.
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