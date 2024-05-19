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В Киеве прошла акция FreeAzov — фоторепортаж Новини.LIVE

19 мая 2024 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве 19 мая прошла акция FreeAzov
Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в воскресенье, 19 мая, прошла очередная акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Люди собрались, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Акция FreeAzov в Киеве

В акции приняли участие сотни человек. Они держали в руках плакаты с надписями:

  • Free Azovstal defenders;
  • плен — это ад;
  • не молчите, когда надо кричать;
  • пока ты молча живешь свою жизнь, их — на паузе;
  • два года пыток;
  • плен убивает;
  • верните AZOV.
Акция FreeAzov в Киеве
Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных "азовцев"
Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

На днях два года назад защитники Мариуполя вышли из "Азовстали". Они все еще не вернулись домой.

Акция в поддержку пленных военного полка "Азов"
Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку "азовцев" в Киеве 19 мая
Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov в Киеве 19 мая
Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE
В Киеве прошла акция FreeAzov
Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 18 мая во Львове прошла акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Активисты призвали не молчать о тех, кто два года находится в неволе.

Также 12 мая в Киеве граждане в очередной раз вышли на акцию #FreeAzov, чтобы поддержать украинских военнопленных бойцов полка "Азов". Воины уже более двух лет находятся в неволе российских оккупантов.

Киев
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Украина
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