В Киеве 19 мая прошла акция FreeAzov

Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 19 мая, прошла очередная акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Люди собрались, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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В акции приняли участие сотни человек. Они держали в руках плакаты с надписями:

Free Azovstal defenders;

плен — это ад;

не молчите, когда надо кричать;

пока ты молча живешь свою жизнь, их — на паузе;

два года пыток;

плен убивает;

верните AZOV.

Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

На днях два года назад защитники Мариуполя вышли из "Азовстали". Они все еще не вернулись домой.

Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 18 мая во Львове прошла акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Активисты призвали не молчать о тех, кто два года находится в неволе.

Также 12 мая в Киеве граждане в очередной раз вышли на акцию #FreeAzov, чтобы поддержать украинских военнопленных бойцов полка "Азов". Воины уже более двух лет находятся в неволе российских оккупантов.