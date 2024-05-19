У Києві 19 травня пройшла акція FreeAzov

У Києві пройшла акція FreeAzov — фоторепортаж Новини.LIVE
У Києві у неділю, 19 травня, пройшла чергова акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Люди зібралися, аби нагадати про захисників у російській неволі.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Акція FreeAzov у Києві
В акції взяли участь сотні людей. Вони тримали в руках плакати з написами:
- Free Azovstal defenders;
- полон — це пекло;
- не мовчіть, коли треба кричати;
- поки ти мовчки живеш своє життя, їхнє — на паузі;
- два роки тортур;
- полон вбиває;
- поверніть AZOV.
Цими днями два роки тому захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі". Вони досі не повернулися додому.
Нагадаємо, 18 травня у Львові пройшла акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Активісти закликали не мовчати про тих, хто два роки в неволі.
Також 12 травня у Києві громадяни вчергове вийшли на акцію #FreeAzov, аби підтримати українських військовополонених бійців полку "Азов". Воїни вже понад два роки перебувають в неволі російських окупантів.
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