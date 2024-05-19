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У Києві пройшла акція FreeAzov — фоторепортаж Новини.LIVE

19 травня 2024 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві 19 травня пройшла акція FreeAzov
Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві у неділю, 19 травня, пройшла чергова акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Люди зібралися, аби нагадати про захисників у російській неволі.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Акція FreeAzov у Києві

В акції взяли участь сотні людей. Вони тримали в руках плакати з написами:

  • Free Azovstal defenders;
  • полон — це пекло;
  • не мовчіть, коли треба кричати;
  • поки ти мовчки живеш своє життя, їхнє — на паузі;
  • два роки тортур;
  • полон вбиває;
  • поверніть AZOV.
Акція FreeAzov у Києві
Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених "азовців"
Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Цими днями два роки тому захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі". Вони досі не повернулися додому.

Акція на підтримку полонених військовий полку "Азов"
Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку "азовців" у Києві 19 травня
Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov у Києві 19 травня
Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE
У Києві пройшла акція FreeAzov
Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 18 травня у Львові пройшла акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Активісти закликали не мовчати про тих, хто два роки в неволі.

Також 12 травня у Києві громадяни вчергове вийшли на акцію #FreeAzov, аби підтримати українських військовополонених бійців полку "Азов". Воїни вже понад два роки перебувають в неволі російських окупантів.

Київ
війна
українці
Україна
полонені
полк "Азов"

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