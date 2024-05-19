У Києві 19 травня пройшла акція FreeAzov

Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 19 травня, пройшла чергова акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Люди зібралися, аби нагадати про захисників у російській неволі.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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В акції взяли участь сотні людей. Вони тримали в руках плакати з написами:

Free Azovstal defenders;

полон — це пекло;

не мовчіть, коли треба кричати;

поки ти мовчки живеш своє життя, їхнє — на паузі;

два роки тортур;

полон вбиває;

поверніть AZOV.

Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Цими днями два роки тому захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі". Вони досі не повернулися додому.

Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 18 травня у Львові пройшла акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Активісти закликали не мовчати про тих, хто два роки в неволі.

Також 12 травня у Києві громадяни вчергове вийшли на акцію #FreeAzov, аби підтримати українських військовополонених бійців полку "Азов". Воїни вже понад два роки перебувають в неволі російських окупантів.