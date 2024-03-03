В Киеве прошла акция в поддержку пленных "азовцев" — репортаж Новини.LIVE
В Киеве проходит акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка специального назначения "Азов". На Львовской площади столицы собрались сотни собратьев и родственников пленников.
На месте митинга побывала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Акция поддержки пленных "азовцев"
Побратимы, а также сотни родственников пленных бойцов "Азова", собрались на Львовской площади, чтобы поддержать пленных. Они требуют от власти приложить все усилия для скорейшего возвращения пленных домой.
Родственники, друзья и побратимы пленных "азовцев" уже более двух лет не получали от них никакого известия. Отрывки определенной информации они могут получить исключительно от вернувшихся из плена бойцов и могут рассказать о ситуации там.
"От моего брата два года не было никакого известия. Только вот как состоялся обмен пленными, то узнала от других, что он жив", — рассказала одна из участниц акции.
Участники акции держат плакаты с надписями "Свободу пленным", "Плен — это ад", Free Azov и другие. На площади также слышны сигналы автомобилей, водители которых демонстрируют свою солидарность с митингующими.
Подобные акции в поддержку пленников проходят во всех крупных городах Украины.
Участники акции напоминают, что в плену у россиян до сих пор находится около 1700 защитников "Азовстали". Среди них более 900 "азовцев".
Ранее заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк заявила, что бойцов полка "Азов" более полугода не обменивают.
Доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" заявил, что у российских оккупантов есть приказ от своего командования всех расстреливать.
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