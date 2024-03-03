В Киеве прошла акция в поддержку пленных "азовцев" — репортаж Новини.LIVE

Участники акции "Третья весна в аду". Фото: Новини.LIVE

В Киеве проходит акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка специального назначения "Азов". На Львовской площади столицы собрались сотни собратьев и родственников пленников.

На месте митинга побывала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Побратимы, а также сотни родственников пленных бойцов "Азова", собрались на Львовской площади, чтобы поддержать пленных. Они требуют от власти приложить все усилия для скорейшего возвращения пленных домой.

Родственники, друзья и побратимы пленных "азовцев" уже более двух лет не получали от них никакого известия. Отрывки определенной информации они могут получить исключительно от вернувшихся из плена бойцов и могут рассказать о ситуации там.

"От моего брата два года не было никакого известия. Только вот как состоялся обмен пленными, то узнала от других, что он жив", — рассказала одна из участниц акции.

Участники акции держат плакаты с надписями "Свободу пленным", "Плен — это ад", Free Azov и другие. На площади также слышны сигналы автомобилей, водители которых демонстрируют свою солидарность с митингующими.

Военные на акции "Третья весна в аду". Фото: Новини.LIVE

Митинг на Львовской площади Фото: Новини.LIVE

Подобные акции в поддержку пленников проходят во всех крупных городах Украины.

Участники акции напоминают, что в плену у россиян до сих пор находится около 1700 защитников "Азовстали". Среди них более 900 "азовцев".

Женщины на акции в поддержку "азовцев". Фото: Новини.LIVE

Митинг на Львовской площади Фото: Новини.LIVE

Ранее заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк заявила, что бойцов полка "Азов" более полугода не обменивают.

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