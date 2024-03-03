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У Києві пройшла акція на підтримку полонених "азовців" — репортаж Новини.LIVE

3 березня 2024 14:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві пройшла акція на підтримку полонених "азовців" — репортаж Новини.LIVE
Учасники акції "Третя весна у пеклі". Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві проходить акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов". На Львівській площі столиці зібралися сотні побратимів та родичів бранців.

На місці мітингу побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Акція підтримки полонених "азовців"

Побратими, а також сотні родичів полонених бійців "Азову", зібралися на Львівській площі задля підтримки полонених. Вони вимагають від влади докласти всіх зусиль задля найскорішого повернення полонених додому.

Родичі, друзі та побратими полонених "азовців" вже понад два роки не отримували від них ніякої звістки. Уривки певної інформації вони можуть отримати виключно від бійців, які повернулися з полону і можуть розповісти про ситуацію там.

"Від мого брата два роки не було ніякої звістки. Лише от як відбувся обмін полоненими, то дізналася від інших, що він живий", — розповіла одна з учасниць акції.

Учасники акції тримають плакати з написами "Свободу полоненим", "Полон — це пекло", Free Azov та інші. На площі також чутно сигнали автомобілів, водії яких таким чином демонструють свою солідарність із мітингарями.

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Військові на акції "Третя весна у пеклі". Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на Львівській площі. Фото: Новини.LIVE

Подібні акції на підтримку полонених проходять в усіх великих містах України.

Учасники акції нагадують, що в полоні у росіян і досі перебуває близько 1700 захисників "Азовсталі". Серед них понад 900 "азовців".

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Жінки на акції в підтримку "азовців". Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на Львівській площі. Фото: Новини.LIVE

Раніше заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк заявила, що бійців полку "Азов" понад пів року не обмінюють.

Доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов на позивний "Осман" заявив, що російські окупанти мають наказ від свого командування всіх розстрілювати.

Київ
протести
Україна
військові
полонені
полк "Азов"

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