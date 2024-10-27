В Киеве прошла акция в поддержку пленных — фоторепортаж
В Киеве в воскресенье, 27 октября, десятки людей в очередной раз вышли на улицы, чтобы поддержать военнопленных бойцов полка "Азов" и других подразделений. Активисты с плакатами разместились у одной из станций столичного метрополитена.
На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE.
Акция FreeAzov в Киеве
Акцию в поддержку военнопленных "азовцев" и бойцов других подразделений посещают даже дети. В общем, поддержать защитников собрались родственники, друзья, боевые собратья и просто неравнодушные граждане. Проезжающие мимо водители сигналят, выражая свою поддержку.
Неравнодушные развернули большой плакат с призывом вернуть украинских воинов домой. Каждый пытается помочь, как может, чтобы поддержать пленников.
Напоминаем, что каждые выходные в украинских городах проходят мирные акции , на которых родственники украинских военнопленных ребят выходят с призывами не забывать, что они в плену. Большинство митингующих — семьи и друзья бойцов бригады "Азов".
Напомним, журналисты-расследователи проекта "Наша Справа" узнавали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ".
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