В Киеве прошла акция в поддержку пленных — фоторепортаж

Участники акции FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 27 октября, десятки людей в очередной раз вышли на улицы, чтобы поддержать военнопленных бойцов полка "Азов" и других подразделений. Активисты с плакатами разместились у одной из станций столичного метрополитена.

На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Акцию в поддержку военнопленных "азовцев" и бойцов других подразделений посещают даже дети. В общем, поддержать защитников собрались родственники, друзья, боевые собратья и просто неравнодушные граждане. Проезжающие мимо водители сигналят, выражая свою поддержку.

Неравнодушные развернули большой плакат с призывом вернуть украинских воинов домой. Каждый пытается помочь, как может, чтобы поддержать пленников.

Участники акции Free Azov с флагами и плакатами. Фото: Новини.LIVE

Участницы акции у дороги. Фото: Новини.LIVE

Акция FreeAzov возле метро. Фото: Новини.LIVE

Участница акции с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Хвостатый собрат на акции FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Требование освободить пленных "азовцев". Фото: Новини.LIVE

Участницы акции с плакатами у станции метро. Фото: Новини.LIVE

Прохожие у участниц акции. Фото: Новини.LIVE

Участницы акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Напоминаем, что каждые выходные в украинских городах проходят мирные акции , на которых родственники украинских военнопленных ребят выходят с призывами не забывать, что они в плену. Большинство митингующих — семьи и друзья бойцов бригады "Азов".

Напомним, журналисты-расследователи проекта "Наша Справа" узнавали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ".