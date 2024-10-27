У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

Учасники акції FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 27 жовтня, десятки людей в черговий раз вийшли на вулиці, щоб підтримати військовополонених бійців полку "Азов" та інших підрозділів. Активісти з плакатами розмістилися поблизу однієї з станцій столичного метрополітену.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Акцію на підтримку військовополонених "азовців" та бійців інших підрозділів відвідують навіть діти. Загалом підтримати захисників, зібралися родичі, друзі, бойові побратими та просто небайдужі громадяни. Водії, які проїжджають повз, сигналять, виражаючи свою підтримку.

Небайдужі розгорнули великий плакат із закликом повернути українських воїнів додому. Кожен намагається допомогти, як може, аби підтримати полонених.

Учасники акції Free Azov з прапорами і плакатами. Фото: Новини.LIVE

Учасниці акції біля дороги. Фото: Новини.LIVE

Акція FreeAzov біля метро. Фото: Новини.LIVE

Учасниця акції з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Хвостатий побратим на акції FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Вимога звільнити полонених "азовців". Фото: Новини.LIVE

Учасниці акції з плакатами біля станції метро. Фото: Новини.LIVE

Перехожі біля учасниць акції. Фото: Новини.LIVE

Учасниці акції з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Нагадуємо, щовихідних в українських містах відбуваються мирні акції, на яких родичі українських військовополонених хлопців та дівчат виходять із закликами не забувати, що вони у полоні. Більшість мітингувальників — родини та друзі бійців бригади "Азов".

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа" дізнавались, чому не обмінюють бійців бригади "АЗОВ".