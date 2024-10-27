У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж
У Києві у неділю, 27 жовтня, десятки людей в черговий раз вийшли на вулиці, щоб підтримати військовополонених бійців полку "Азов" та інших підрозділів. Активісти з плакатами розмістилися поблизу однієї з станцій столичного метрополітену.
На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.
Акція FreeAzov у Києві
Акцію на підтримку військовополонених "азовців" та бійців інших підрозділів відвідують навіть діти. Загалом підтримати захисників, зібралися родичі, друзі, бойові побратими та просто небайдужі громадяни. Водії, які проїжджають повз, сигналять, виражаючи свою підтримку.
Небайдужі розгорнули великий плакат із закликом повернути українських воїнів додому. Кожен намагається допомогти, як може, аби підтримати полонених.
Нагадуємо, щовихідних в українських містах відбуваються мирні акції, на яких родичі українських військовополонених хлопців та дівчат виходять із закликами не забувати, що вони у полоні. Більшість мітингувальників — родини та друзі бійців бригади "Азов".
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа" дізнавались, чому не обмінюють бійців бригади "АЗОВ".
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