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У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

27 жовтня 2024 15:45
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж
Учасники акції FreeAzov. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві у неділю, 27 жовтня, десятки людей в черговий раз вийшли на вулиці, щоб підтримати військовополонених бійців полку "Азов" та інших підрозділів. Активісти з плакатами розмістилися поблизу однієї з станцій столичного метрополітену.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Акція FreeAzov у Києві

Акцію на підтримку військовополонених "азовців" та бійців інших підрозділів відвідують навіть діти. Загалом підтримати захисників, зібралися родичі, друзі, бойові побратими та просто небайдужі громадяни. Водії, які проїжджають повз, сигналять, виражаючи свою підтримку.

Небайдужі розгорнули великий плакат із закликом повернути українських воїнів додому. Кожен намагається допомогти, як може, аби підтримати полонених.

акція
Учасники акції Free Azov з прапорами і плакатами. Фото: Новини.LIVE
Акція за "полонених"
Учасниці акції біля дороги. Фото: Новини.LIVE
акція за азовців
Акція FreeAzov біля метро. Фото: Новини.LIVE
азовці
Учасниця акції з плакатом. Фото: Новини.LIVE
акція на підтримку азову
Хвостатий побратим на акції FreeAzov. Фото: Новини.LIVE
полк Азов
Вимога звільнити полонених "азовців". Фото: Новини.LIVE
азовці
Учасниці акції з плакатами біля станції метро. Фото: Новини.LIVE
азовські полонені
Перехожі біля учасниць акції. Фото: Новини.LIVE
азовці в полоні
Учасниці акції з плакатами. Фото: Новини.LIVE

 

Нагадуємо, щовихідних в українських містах відбуваються мирні акції, на яких родичі українських військовополонених хлопців та дівчат виходять із закликами не забувати, що вони у полоні. Більшість мітингувальників — родини та друзі бійців бригади "Азов".

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа" дізнавались, чому не обмінюють бійців бригади "АЗОВ".

Київ полонені ЗСУ акція полк "Азов"

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