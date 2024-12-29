Акция в поддержку военнопленных прошла в Киеве — фото

Участники акции, которые ждут возвращения из плена внука. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

На Софиевской площади в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Сотни людей вышли на улицу, чтобы напомнить миру о боли украинцев.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец в воскресенье, 29 декабря.

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Уже в который раз неравнодушные вышли на мирную акцию с плакатами и лозунгами в поддержку военнопленных. Один из мужчин, который присоединился сегодня к митингу, держал в руках плакат с надписью "Мечтаю дожить до обмена внука".

Среди участников — и родные пропавших без вести военнослужащих, информации о которых вообще нет. Водители, которые проезжали мимо, поддерживали людей. Кроме того, на этот раз к акции вместе со своими хозяевами присоединились и четвероногие друзья.

Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Украинцы стоят на Софиевской площади с плакатами в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Участники акции в поддержку пленных украинцев. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Участники акции с плакатами "Free Azov". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Участники акции держат плакаты с лозунгами о плене. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Собаки, которые пришли на акцию вместе с хозяевами. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Корги с табличкой "Где Азов?". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Участники акции вместе с собакой. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Женщина пришла на акции со своей собакой. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Девушка держит в руках плакат. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Напомним, в Одессе под открытым небом организовали фотовыставку и акцию в поддержку военнопленных, среди которых герои Мариуполя. На Дерибасовской собрались родственники пленных, активисты и неравнодушные горожане, чтобы напомнить обществу о важности борьбы за свободу защитников.

Российские оккупанты издеваются над украинскими военными в плену. В то же время, как рассказали воины, вернувшиеся из плена, самое жесткое отношение именно к бойцам 12-й бригады Национальной гвардии "Азов".