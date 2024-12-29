Акция в поддержку военнопленных прошла в Киеве — фото

В Киеве прошла акция в поддержку пленных — фоторепортаж
На Софиевской площади в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Сотни людей вышли на улицу, чтобы напомнить миру о боли украинцев.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец в воскресенье, 29 декабря.
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Уже в который раз неравнодушные вышли на мирную акцию с плакатами и лозунгами в поддержку военнопленных. Один из мужчин, который присоединился сегодня к митингу, держал в руках плакат с надписью "Мечтаю дожить до обмена внука".
Среди участников — и родные пропавших без вести военнослужащих, информации о которых вообще нет. Водители, которые проезжали мимо, поддерживали людей. Кроме того, на этот раз к акции вместе со своими хозяевами присоединились и четвероногие друзья.
Напомним, в Одессе под открытым небом организовали фотовыставку и акцию в поддержку военнопленных, среди которых герои Мариуполя. На Дерибасовской собрались родственники пленных, активисты и неравнодушные горожане, чтобы напомнить обществу о важности борьбы за свободу защитников.
Российские оккупанты издеваются над украинскими военными в плену. В то же время, как рассказали воины, вернувшиеся из плена, самое жесткое отношение именно к бойцам 12-й бригады Национальной гвардии "Азов".
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