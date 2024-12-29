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В Киеве прошла акция в поддержку пленных — фоторепортаж

29 декабря 2024 17:20
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Акция в поддержку военнопленных прошла в Киеве — фото
Участники акции, которые ждут возвращения из плена внука. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

На Софиевской площади в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Сотни людей вышли на улицу, чтобы напомнить миру о боли украинцев.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец в воскресенье, 29 декабря.

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Акция в поддержку военнопленных в Киеве

Уже в который раз неравнодушные вышли на мирную акцию с плакатами и лозунгами в поддержку военнопленных. Один из мужчин, который присоединился сегодня к митингу, держал в руках плакат с надписью "Мечтаю дожить до обмена внука".

Среди участников — и родные пропавших без вести военнослужащих, информации о которых вообще нет. Водители, которые проезжали мимо, поддерживали людей. Кроме того, на этот раз к акции вместе со своими хозяевами присоединились и четвероногие друзья.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Украинцы стоят на Софиевской площади с плакатами в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Участники акции в поддержку пленных украинцев. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Участники акции с плакатами "Free Azov". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Участники акции держат плакаты с лозунгами о плене. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Собаки, которые пришли на акцию вместе с хозяевами. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Корги с табличкой "Где Азов?". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Участники акции вместе с собакой. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Женщина пришла на акции со своей собакой. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Девушка держит в руках плакат. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Напомним, в Одессе под открытым небом организовали фотовыставку и акцию в поддержку военнопленных, среди которых герои Мариуполя. На Дерибасовской собрались родственники пленных, активисты и неравнодушные горожане, чтобы напомнить обществу о важности борьбы за свободу защитников.

Российские оккупанты издеваются над украинскими военными в плену. В то же время, как рассказали воины, вернувшиеся из плена, самое жесткое отношение именно к бойцам 12-й бригады Национальной гвардии "Азов".

Киев акция пленные война в Украине війна военнослужащие

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