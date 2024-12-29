Акція на підтримку військовополонених пройшла у Києві — фото

Учасники акції, які чекають на повернення з полону онука. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

На Софіївській площі у Києві відбулась акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Сотні людей вийшли на вулицю, аби нагадати світові біль українців.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець у неділю, 29 грудня.

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Вже вкотре небайдужі вийшли на мирну акцію з плакатами та гаслами на підтримку військовополонених. Один з чоловіків, який долучився сьогодні до мітингу, тримав у руках плакат з надписом "Мрію дожити до обміну онука".

Серед учасників — і рідні зниклих безвісти військовослужбовців, інформації про яких взагалі немає. Водії, які проїжджали повз, підтримували людей. Крім того, цього разу до акції разом зі своїми господарями долучились і чотирилапі друзі.

Учасники акції з плакатами. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Українці стоять на Софіївській площі з плакатами на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Учасники акції на підтримку полонених українців. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Учасники акції з плакатами Free Azov. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Учасники акції тримають плакати з гаслами про полон. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Собаки, які прийшли на акцію разом з господарями. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Коргі з табличкою "Де Азов?". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Учасники акції разом із собакою. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Жінка прийшла на акцію зі своїм собакою. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Дівчина тримає в руках плакат. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Нагадаємо, в Одесі просто неба організували фотовиставку та акцію на підтримку військовополонених, серед яких герої Маріуполя. На Дерибасівській зібралися родичі полонених, активісти та небайдужі містяни, щоб нагадати суспільству про важливість боротьби за свободу захисників.

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