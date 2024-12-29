Акція на підтримку військовополонених пройшла у Києві — фото

У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж
На Софіївській площі у Києві відбулась акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Сотні людей вийшли на вулицю, аби нагадати світові біль українців.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець у неділю, 29 грудня.
Акція на підтримку військовополонених у Києві
Вже вкотре небайдужі вийшли на мирну акцію з плакатами та гаслами на підтримку військовополонених. Один з чоловіків, який долучився сьогодні до мітингу, тримав у руках плакат з надписом "Мрію дожити до обміну онука".
Серед учасників — і рідні зниклих безвісти військовослужбовців, інформації про яких взагалі немає. Водії, які проїжджали повз, підтримували людей. Крім того, цього разу до акції разом зі своїми господарями долучились і чотирилапі друзі.
Нагадаємо, в Одесі просто неба організували фотовиставку та акцію на підтримку військовополонених, серед яких герої Маріуполя. На Дерибасівській зібралися родичі полонених, активісти та небайдужі містяни, щоб нагадати суспільству про важливість боротьби за свободу захисників.
Російські окупанти знущаються з українських військових у полоні. Водночас, як розповіли воїни, що повернулись з полону, найжорсткіше ставлення саме до бійців 12-ї бригади Національної гвардії "Азов".
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