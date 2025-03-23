В Киеве состоялась акция FreeAzov в поддержку пленных

Акция-напоминание о военнопленных в Киеве. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Сегодня, 23 марта, в Киеве состоялась акция-напоминание об украинских военнопленных Free Azov. Жители столицы вышли на улицы с плакатами, чтобы напомнить о тех защитниках, которые до сих пор находятся в плену РФ.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция-напоминание о военнопленных в Киеве. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Акция Free Azov в поддержку военнопленных в Киеве

Сегодня, 23 марта, в Киеве десятки активистов в очередной раз вышли на акцию-напоминание о важности обменов пленных украинских защитников.

Родные и близкие украинских воинов, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на улицы Киева с плакатами, чтобы напомнить об украинских защитниках.

Акция-напоминание о военнопленных в Киеве. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Акция-напоминание о военнопленных в Киеве. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

На плакатах изображены украинские военные, которые до сих пор не вышли на связь и не вернулись домой. Также указаны их имена и фамилии.

В то же время одна из участниц акции держала плакат с надписью: "Равнодушие постучит в дверь Free Azov". В частности, мальчик демонстрировал плакат, на котором написано: "Мы дома, они — в аду".

Акция-напоминание о военнопленных в Киеве. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Одна из активисток рассказала, почему присоединяется к акциям поддержки военнопленных. Она отметила: "Очень важно говорить о пленных сейчас".

Анна в комментарии для Новини.LIVE отметила, что очень важно помнить, чтобы они видели всю эту поддержку, и что о них не забыли, их помнят и ждут их возвращения.

"Иногда люди забывают о том, что война продолжается и люди страдают", — сказала одна из участниц акции-напоминания о военнопленных.

Девушка рассказала в комментарии для Новини.LIVE, что такие акции важны прежде всего для военных, которые возвращаются из плена - чтобы они видели поддержку. В то же время эти мероприятия помогают также напоминать гражданским о том, что полномасштабная война продолжается.

Акция-напоминание о военнопленных в Киеве. Фото: Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Напомним, что 22 марта, в Харькове также состоялась акция-напоминание о пленных украинцах.

Отметим, что Владимир Зеленский назвал количество украинцев, которых удалось вернуть из плена за время полномасштабной войны.