У Києві відбулася акція FreeAzov на підтримку полонених

Акція-нагадування про військовополонених у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Сьогодні, 23 березня, у Києві відбулася акція-нагадування про українських військовополонених Free Azov. Жителі столиці вийшли на вулиці з плакатами, аби нагадати про тих захисників, які досі перебувають в полоні РФ.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція-нагадування про військовополонених у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Акція Free Azov на підтримку військовополонених у Києві

Сьогодні, 23 березня, у Києві десятки активістів вкотре вийшли на акцію-нагадування про важливість обмінів полонених українських захисників.

Рідні та близькі українських воїнів, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці Києва з плакатами, аби нагадати про українських захисників.

Акція-нагадування про військовополонених у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Акція-нагадування про військовополонених у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

На плакатах зображені українські військові, які досі не вийшли на зв’язок та не повернулися додому. Також вказані їхні імена та прізвища.

Водночас одна з учасниць акції тримала плакат з написом: "Байдужість постукає у двері Free Azov". Зокрема, хлопчик демонстрував плакат, на якому написано: "Ми вдома, вони — у пеклі".

Акція-нагадування про військовополонених у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Одна з активісток розповіла, чому долучається до акцій підтримки військовополонених. Вона зазначила: "Дуже важливо говорити про полонених зараз".

Анна в коментарі для Новини.LIVE наголосила, що дуже важливо пам'ятати, щоб вони бачили усю цю підтримку, і що про них не забули, їх пам'ятають і чекають їхнього повернення.

"Іноді люди забувають про те, що війна триває і люди страждають", — сказала одна з учасниць акції-нагадування про військовополонених.

Дівчина розповіла в коментарі для Новини.LIVE, що такі акції важливі насамперед для військових, які повертаються з полону — щоб вони бачили підтримку. Водночас ці заходи допомагають також нагадувати цивільним про те, що повномасштабна війна триває.

Акція-нагадування про військовополонених у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Нагадаємо, що 22 березня, у Харкові також відбулася акція-нагадування про полонених українців.

Зазначимо, що Володимир Зеленський назвав кількість українців, яких вдалося повернути з полону за час повномасштабної війни.