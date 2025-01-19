В Киеве 19 января прошла акция поддержки военнопленных 19 января прошла акция поддержки военнопленных

Массовая акция в поддержку пленных бойцов бригады "Азов". Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 19 января, неравнодушные жители в очередной раз собрались на традиционную акцию, чтобы напомнить всем гражданам нашего государства о украинских военнопленных. В мероприятии приняли участие близкие и друзья пленных военных, а также их боевые побратимы.

На месте события побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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В Киеве родные и друзья пленных военных собрались на акцию, чтобы напомнить гражданам Украины о защитниках, которые находятся во вражеской неволе. Также присутствовали боевые побратимы пленных.

Участники акции держали плакаты с лозунгами вроде "Волю Azov", "Плен убивает", "Они сделали невозможное и вы сделайте" и другие.

Люди приходили с детьми и домашними любимцами. Автомобили, которые проезжали мимо, сигналили в знак поддержки.

Участники акции Free Azov. фото: Новини.LIVE

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку "азовцев". Фото: Новини.LIVE

Домашние любимцы участников акции. Фото: Новини.LIVE

Зажигание файеров. Фото: Новини.LIVE

Напомним, жена погибшего защитника из Третьей штурмовой бригады Любовь Иванова рассказала, как именно ей удалось вернуть тело мужа.

А 75-летние Владимир и Тамара более 2,5 лет ждут возвращения из плена РФ своего внука Богдана.