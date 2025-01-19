В Киеве 19 января прошла акция поддержки военнопленных 19 января прошла акция поддержки военнопленных

В Киеве прошла акция поддержки военнопленных — фото
В Киеве в воскресенье, 19 января, неравнодушные жители в очередной раз собрались на традиционную акцию, чтобы напомнить всем гражданам нашего государства о украинских военнопленных. В мероприятии приняли участие близкие и друзья пленных военных, а также их боевые побратимы.
На месте события побывала корреспондентка Новини.LIVE.
Акция в поддержку пленных в Киеве
В Киеве родные и друзья пленных военных собрались на акцию, чтобы напомнить гражданам Украины о защитниках, которые находятся во вражеской неволе. Также присутствовали боевые побратимы пленных.
Участники акции держали плакаты с лозунгами вроде "Волю Azov", "Плен убивает", "Они сделали невозможное и вы сделайте" и другие.
Люди приходили с детьми и домашними любимцами. Автомобили, которые проезжали мимо, сигналили в знак поддержки.
Напомним, жена погибшего защитника из Третьей штурмовой бригады Любовь Иванова рассказала, как именно ей удалось вернуть тело мужа.
А 75-летние Владимир и Тамара более 2,5 лет ждут возвращения из плена РФ своего внука Богдана.
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