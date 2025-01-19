У Києві 19 січня пройшла акція підтримки військовополонених

У Києві пройшла акція підтримки військовополонених — фото
У Києві у неділю, 19 січня, небайдужі мешканці в черговий раз зібралися на традиційну акцію, аби нагадати всім громадянам нашої держави про українських військовополонених. В заході взяли участь близькі та друзі полонених військових, а також їх бойові побратими.
На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE.
Акція на підтримку полонених у Києві
У Києві рідні та друзі полонених військових зібралися на акцію, щоб нагадати громадянам України про захисників, які перебувають у ворожій неволі. Також були присутні бойові побратими полонених.
Учасники акції тримали плакати за гаслами на кшталт "Волю Azov", "Полон вбиває", "Вони зробили неможливе і ви зробіть" та інші.
Люди приходили з дітьми та домашніми улюбленцями. Автомобілі, які проїзджали повз, сигналили у знак підтримки.
Нагадаємо, дружина загиблого захисника із Третьої штурмової бригади Любов Іванова розповіла, як саме їй вдалося повернути тіло чоловіка.
А 75-річні Володимир і Тамара більше 2,5 років чекають на повернення із полону РФ свого онука Богдана.
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