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У Києві пройшла акція підтримки військовополонених — фото

19 січня 2025 13:39
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві 19 січня пройшла акція підтримки військовополонених
Масова акція на підтримку полонених бійців бригади "Азов". Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві у неділю, 19 січня, небайдужі мешканці в черговий раз зібралися на традиційну акцію, аби нагадати всім громадянам нашої держави про українських військовополонених. В заході взяли участь близькі та друзі полонених військових, а також їх бойові побратими.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Акція на підтримку полонених у Києві

У Києві рідні та друзі полонених військових зібралися на акцію, щоб нагадати громадянам України про захисників, які перебувають у ворожій неволі. Також були присутні бойові побратими полонених.

Учасники акції тримали плакати за гаслами на кшталт "Волю Azov", "Полон вбиває", "Вони зробили неможливе і ви зробіть" та інші.

Люди приходили з дітьми та домашніми улюбленцями. Автомобілі, які проїзджали повз, сигналили у знак підтримки.

акція Азов
Учасники акції Free Azov. Фото: Новини.LIVE
азовці
Учасники акції. Фото: Новини.LIVE
акція Free Azov
Акція на підтримку "азовців". Фото: Новини.LIVE
gtcbrb
Домашні улюбленці учасників акції. Фото: Новини.LIVE
полонені Азовці
Запалення фаєрів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, дружина загиблого захисника із Третьої штурмової бригади Любов Іванова розповіла, як саме їй вдалося повернути тіло чоловіка.

А 75-річні Володимир і Тамара більше 2,5 років чекають на повернення із полону РФ свого онука Богдана.

Київ акція полонені бригада "Азов" війна в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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