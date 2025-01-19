У Києві 19 січня пройшла акція підтримки військовополонених

Масова акція на підтримку полонених бійців бригади "Азов". Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 19 січня, небайдужі мешканці в черговий раз зібралися на традиційну акцію, аби нагадати всім громадянам нашої держави про українських військовополонених. В заході взяли участь близькі та друзі полонених військових, а також їх бойові побратими.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Акція на підтримку полонених у Києві

У Києві рідні та друзі полонених військових зібралися на акцію, щоб нагадати громадянам України про захисників, які перебувають у ворожій неволі. Також були присутні бойові побратими полонених.

Учасники акції тримали плакати за гаслами на кшталт "Волю Azov", "Полон вбиває", "Вони зробили неможливе і ви зробіть" та інші.

Люди приходили з дітьми та домашніми улюбленцями. Автомобілі, які проїзджали повз, сигналили у знак підтримки.

Учасники акції Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку "азовців". Фото: Новини.LIVE

Домашні улюбленці учасників акції. Фото: Новини.LIVE

Запалення фаєрів. Фото: Новини.LIVE

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