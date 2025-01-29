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В Киеве прошло собрание партии "Слуга народа" — какие итоги года

29 января 2025 01:22
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Съезд Киевской городской организации партии "Слуга народа" в Киеве 28 января — какие достижения за год
Депутат Киевского городского совета ІХ созыва Андрей Витренко. Фото: t.me/Vitrenko_AO
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во вторник, 28 января, прошло собрание Киевской городской организации партии "Слуга народа". Повестка дня состояла из двух вопросов, в частности, во время встречи был отчет об основных достижениях за год.

Об этом в Telegram сообщает депутат Киевского городского совета ІХ созыва Андрей Витренко.

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По словам Витренко, на повестке дня был вопрос избрания делегата от Киевской Городской организации партии на очередной ее съезд, который состоится 4 февраля 2025 года.

Вторым пунктом стал отчет председателя Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" за 2024 год. Среди основных достижений:

  • 10 районных офисов в Киеве;
  • принято решение о создании районных ячеек партии;
  • более 100 мероприятий проведения в партийных офисах;
  • более 50 встреч депутатов с гражданами в десяти районах;
  • более 40 приемов граждан депутатами в партийных офисах;
  • более 7 000 обработанных устных и письменных обращений граждан;
  • принято и обработано более 10 000 заявлений на получение материальной помощи от депутатов Киевского городского совета в рамках городских программ;
  • рост на 50% количества сторонников по районам;

"Спасибо за доверие и честь быть избранным делегатом от Киевской городской организации на очередной Съезд партии, который состоится 4 февраля 2025 года. Вместе работаем на результат", — резюмировал Витренко.

Напомним, недавно председатель партии "Слуга народа" Олега Шуляк сказала, что в течение последних месяцев, в Украине все чаще стали звучать разговоры о проведении выборов. Однако она отметила, что они возможны только после завершения военного положения.

Также мы писали, что режиссер известных сериалов "Слуга народа" и "Папик" Алексей Кирющенко рассказал, общается ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, он рассказал, что видел главу государства в последний раз еще до начала полномасштабной войны.

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