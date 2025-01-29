Съезд Киевской городской организации партии "Слуга народа" в Киеве 28 января — какие достижения за год

В Киеве прошло собрание партии "Слуга народа" — какие итоги года
Во вторник, 28 января, прошло собрание Киевской городской организации партии "Слуга народа". Повестка дня состояла из двух вопросов, в частности, во время встречи был отчет об основных достижениях за год.
Об этом в Telegram сообщает депутат Киевского городского совета ІХ созыва Андрей Витренко.
Какие достижения "Слуги народа" за год
По словам Витренко, на повестке дня был вопрос избрания делегата от Киевской Городской организации партии на очередной ее съезд, который состоится 4 февраля 2025 года.
Вторым пунктом стал отчет председателя Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" за 2024 год. Среди основных достижений:
- 10 районных офисов в Киеве;
- принято решение о создании районных ячеек партии;
- более 100 мероприятий проведения в партийных офисах;
- более 50 встреч депутатов с гражданами в десяти районах;
- более 40 приемов граждан депутатами в партийных офисах;
- более 7 000 обработанных устных и письменных обращений граждан;
- принято и обработано более 10 000 заявлений на получение материальной помощи от депутатов Киевского городского совета в рамках городских программ;
- рост на 50% количества сторонников по районам;
"Спасибо за доверие и честь быть избранным делегатом от Киевской городской организации на очередной Съезд партии, который состоится 4 февраля 2025 года. Вместе работаем на результат", — резюмировал Витренко.
Напомним, недавно председатель партии "Слуга народа" Олега Шуляк сказала, что в течение последних месяцев, в Украине все чаще стали звучать разговоры о проведении выборов. Однако она отметила, что они возможны только после завершения военного положения.
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