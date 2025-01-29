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У Києві пройшли збори партії "Слуга народу" — які підсумки року

29 січня 2025 01:22
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
З'їзд Київської міської організації партії "Слуга народу" у Києві 28 січня — які досягнення за рік
Депутат Київської міської ради ІХ скликання Андрій Вітренко. Фото: t.me/Vitrenko_AO
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У вівторок, 28 січня, пройшли збори Київської міської організації партії "Слуга народу". Порядок денний складався з двох питань, зокрема, під час зустрічі було відзвітовано про основні досягнення за рік.

Про це у Telegram повідомляє депутат Київської міської ради ІХ скликання Андрій Вітренко.

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За словами Вітренка, на порядку денному було питання обрання делегата від Київської Міської організації партії на черговий її з'їзд, який відбудеться 4 лютого 2025 року.

Другим пунктом став звіт голови Київської міської організації політичної партії "Слуга народу" за 2024 рік. Серед основних досягнень:

  • 10 районних офісів у Києві;
  • прийнято рішення про створення районних осередків партії;
  • понад 100 заходів проведення в партійних офісах;
  • понад 50 зустрічей депутатів з громадянами у десяти районах;
  • понад 40 прийомів громадян депутатами в партійних офісах;
  • більше 7 000 опрацьованих усних та письмових звернень громадян;
  • прийнято та опрацьовано понад 10 000 заяв на отримання матеріальної допомоги від депутатів Київської міської ради в межах міських програм;
  • зростання на 50% кількості прихильників по районам.

"Дякую за довіру та честь бути обраним делегатом від Київської міської організації на черговий З’їзд партії, який відбудеться 4 лютого 2025 року. Разом працюємо на результат", — резюмував Вітренко.

Нагадаємо, нещодавно голова партії "Слуга народу" Олега Шуляк сказала, що протягом останніх місяців, в Україні все частіше стали лунати розмови про проведення виборів. Однак вона зазначила, що вони можливі лише після завершення воєнного стану.

Також ми писали, що режисер відомих серіалів "Слуга народу" та "Папік" Олексій Кірющенко розповів, чи спілкується с президент України Володимиром Зеленським. Зокрема, він розповів, що бачив голову держави востаннє ще до початку повномасштабної війни.

Київ Слуга народу Україна партії політики столиця

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