День добровольца — как прошел марш в Киеве

Марш ко Дню добровольца. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 14 марта, сотни бойцов добровольческих батальонов и неравнодушных жителей Киева прошли по центральным улицам столицы. Они почтили память Героев, которые с первых дней российской агрессии стали на защиту Украины и отдали свою жизнь за ее суверенитет, территориальную целостность, свободу и независимость.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Участники шли по центральным улицам Киева с флагами Украины и памятным трезубом имени Степана Бандеры.

Также киевляне кричали патриотические лозунги: "Слава Украине! Героям слава!".

Среди присутствующих было много молодежи.

Марш ко Дню добровольца. Фото: Новини.LIVE

Участники марша ко Дню добровольца. Фото: Новини.LIVE

День добровольца. Фото: Новини.LIVE

Марш ко Дню добровольца. Фото: Новини.LIVE

Новейшая история добровольческого движения Украины восходит к 2014 году. Именно 14 марта 2014-го с Майдана Независимости на тренировочную базу в селе Новые Петровцы Киевской области прибыли первые 500 бойцов Самообороны Майдана.

Впоследствии при участии этих добровольцев был сформирован первый батальон для защиты Украины от российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что перед обращением Дональда Трампа к Конгрессу и нации 4 марта в разных городах США состоялись митинги в поддержку Украины.

Кроме того, в Польше, возле посольства США в Варшаве, 4 марта собирались украинцы с плакатами, в которых призывали США выполнять условия Будапештского меморандума, помогать Украине оружием и не вести переговоров с РФ за спиной нашего государства.