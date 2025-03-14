День добровольця — як пройшов марш у Києві

Марш до Дня добровольця. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 14 березня, сотні бійців добровольчих батальйонів та небайдужих мешканців Києва пройшли центральними вулицями столиці. Вони вшанували пам’ять Героїв, які з перших днів російської агресії стали на захист України та віддали своє життя за її суверенітет, територіальну цілісність, свободу й незалежність.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Учасники прямували центральними вулицями Києва з прапорами України та пам’ятним тризубом імені Степана Бандери.

Також кияни кричали патріотичні гасла: "Слава Україні! Героям слава!".

Серед присутніх було багато молоді.

Марш до Дня добровольця. Фото: Новини.LIVE

Учасники маршу до Дня добровольця. Фото: Новини.LIVE

День добровольця. Фото: Новини.LIVE

Марш до Дня добровольця. Фото: Новини.LIVE

Новітня історія добровольчого руху України сягає 2014 року. Саме 14 березня 2014-го з Майдану Незалежності на тренувальну базу, що в селі Нові Петрівці Київської області, прибули перші 500 бійців Самооборони Майдану.

Згодом за участі цих добровольців було сформовано перший батальйон для захисту України від російської агресії в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що перед зверненням Дональда Трампа до Конгресу та нації 4 березня в різних містах США відбулися мітинги на підтримку України.

Крім того, у Польщі біля посольства США у Варшаві 4 березня збиралися українці з плакатами, в яких закликали США виконувати умови Будапештського меморандуму, допомогати Україні зброєю та не вести переговорів з РФ за спиною нашої держави.