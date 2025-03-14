Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві пройшов марш до Дня добровольця — фото arrow

У Києві пройшов марш до Дня добровольця — фото

14 березня 2025 19:56
Анастасія Писаненко - редактор
День добровольця — як пройшов марш у Києві
Марш до Дня добровольця. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

У п'ятницю, 14 березня, сотні бійців добровольчих батальйонів та небайдужих мешканців Києва пройшли центральними вулицями столиці. Вони вшанували пам’ять Героїв, які з перших днів російської агресії стали на захист України та віддали своє життя за її суверенітет, територіальну цілісність, свободу й незалежність.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Кияни взяли участь у марші до Дня добровольця

Учасники прямували центральними вулицями Києва з прапорами України та пам’ятним тризубом імені Степана Бандери. 

Також кияни кричали патріотичні гасла: "Слава Україні! Героям слава!". 

Серед присутніх було багато молоді.

У Києві пройшов марш до Дня добровольця - фото - фото 1
Марш до Дня добровольця. Фото: Новини.LIVE
У Києві пройшов марш до Дня добровольця - фото - фото 2
Учасники маршу до Дня добровольця. Фото: Новини.LIVE
У Києві пройшов марш до Дня добровольця - фото - фото 3
День добровольця. Фото: Новини.LIVE
У Києві пройшов марш до Дня добровольця - фото - фото 4
Марш до Дня добровольця. Фото: Новини.LIVE

Новітня історія добровольчого руху України сягає 2014 року. Саме 14 березня 2014-го з Майдану Незалежності на тренувальну базу, що в селі Нові Петрівці Київської області, прибули перші 500 бійців Самооборони Майдану. 

Згодом за участі цих добровольців було сформовано перший батальйон для захисту України від російської агресії в Донецькій та Луганській  областях. 

Нагадаємо, що перед зверненням Дональда Трампа до Конгресу та нації 4 березня в різних містах США відбулися мітинги на підтримку України.

Крім того, у Польщі біля посольства США у Варшаві 4 березня збиралися українці з плакатами, в яких закликали США виконувати умови Будапештського меморандуму, допомогати Україні зброєю та не вести переговорів з РФ за спиною нашої держави.

Київ мітинг українці війна в Україні добровольці
Реклама
Реклама
Реклама