В Киеве 15 февраля прошел первый день Недели моды — фоторепортаж

Выступление моделей на неделе моды в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

В Киеве с 14 по 17 февраля украинские бренды представляют свои новые коллекции в рамках Ukrainian Fashion Week. На данный момент состоялся первый день этого мероприятия.

На месте события побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.

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Ukrainian Fashion Week в Киеве

Всего в рамках мероприятия 40 украинских брендов представляют свои новые коллекции в различных форматах. Особенностью нынешней Ukrainian Fashion Week стала новая локация и начало программы "Одежда с функцией".

Неделя мод в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Представленная на неделе мод шляпка. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Участницы недели мод в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Гости Недели мод в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Выступление модели на неделе мод. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Модница на показе мод. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Представленные образцы одежды. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Один из павильонов Ukrainian Fashion Week. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

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