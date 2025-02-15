В Киеве 15 февраля прошел первый день Недели моды — фоторепортаж

В Киеве прошел первый день Недели моды — фоторепортаж
В Киеве с 14 по 17 февраля украинские бренды представляют свои новые коллекции в рамках Ukrainian Fashion Week. На данный момент состоялся первый день этого мероприятия.
На месте события побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.
Ukrainian Fashion Week в Киеве
Всего в рамках мероприятия 40 украинских брендов представляют свои новые коллекции в различных форматах. Особенностью нынешней Ukrainian Fashion Week стала новая локация и начало программы "Одежда с функцией".
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