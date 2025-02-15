Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве прошел первый день Недели моды — фоторепортаж arrow

В Киеве прошел первый день Недели моды — фоторепортаж

15 февраля 2025 20:07
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве 15 февраля прошел первый день Недели моды — фоторепортаж
Выступление моделей на неделе моды в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве с 14 по 17 февраля украинские бренды представляют свои новые коллекции в рамках Ukrainian Fashion Week. На данный момент состоялся первый день этого мероприятия.

На месте события побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Ukrainian Fashion Week в Киеве

Всего в рамках мероприятия 40 украинских брендов представляют свои новые коллекции в различных форматах. Особенностью нынешней Ukrainian Fashion Week стала новая локация и начало программы "Одежда с функцией".

день моди
Неделя мод в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов
мода в Києві
Представленная на неделе мод шляпка. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов
день моди
Участницы недели мод в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов
мода
Гости Недели мод в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов
день моди
Выступление модели на неделе мод. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов
мода в Києві
Модница на показе мод. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов
мода
Представленные образцы одежды. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов
Тиждень мод
Один из павильонов Ukrainian Fashion Week. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Ранее мы писали о трендах, которые покорили Неделю моды с последними новинками на весну-лето 2025 года. Также мы сообщали, какие духи идеально подходят для весны.

Киев мода фото стиль 2025 год
Реклама
Реклама
Реклама