Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві пройшов перший день Тижня моди — фоторепортаж arrow

У Києві пройшов перший день Тижня моди — фоторепортаж

15 лютого 2025 20:07
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві 15 лютого пройшов перший день Тижня моди — фоторепортаж
Висчтуп моделей на тижні мод у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві з 14 по 17 лютого українські бренди представляють свої нові колекції в рамках Ukrainian Fashion Week. Наразі відбувся перший день цього заходу.

На місці події побував фотокореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Ukrainian Fashion Week у Києві

Загалом в рамках заходу 40 українських брендів представляють свої нові колекції в різних форматах. Особливістю цьогорічного Ukrainian Fashion Week стала нова локація та початок програми "Одяг з функцією".

день моди
Тиждень мод у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов
мода в Києві
Представлений на тижні мод капелюшок. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов
день моди
Учасниці тижня мод у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов
мода
Гості Тижня мод у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов
день моди
Виступ моделі на тижні мод. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов
мода в Києві
Модень на показі мод. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов
мода
Представлені зразки одягу. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов
Тиждень мод
Один з павільйонів Ukrainian Fashion Week. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Раніше ми писали про тренди, які підкорили Тиждень моди з останніми новинками на весну-літо 2025 року. Також ми повідомляли, які парфуми ідеально підходять для весни.

Київ мода фото стиль 2025 рік
Реклама
Реклама
Реклама