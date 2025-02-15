У Києві 15 лютого пройшов перший день Тижня моди — фоторепортаж

Висчтуп моделей на тижні мод у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

У Києві з 14 по 17 лютого українські бренди представляють свої нові колекції в рамках Ukrainian Fashion Week. Наразі відбувся перший день цього заходу.

На місці події побував фотокореспондент Новини.LIVE.

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Загалом в рамках заходу 40 українських брендів представляють свої нові колекції в різних форматах. Особливістю цьогорічного Ukrainian Fashion Week стала нова локація та початок програми "Одяг з функцією".

Тиждень мод у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Представлений на тижні мод капелюшок. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Учасниці тижня мод у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Гості Тижня мод у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Виступ моделі на тижні мод. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Модень на показі мод. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Представлені зразки одягу. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Один з павільйонів Ukrainian Fashion Week. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

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