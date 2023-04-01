В Киеве прошел первый выпуск военных капелланов, которые закончили курсы по повышению квалификации
В храме Святой Софии в Киеве состоялся первый выпуск военных капелланов, завершивших курсы повышения квалификации по вопросам военного капелланства Вооруженных сил Украины. Мероприятие началось с богослужения.
Об этом сообщает Hromadske.
Подробности
Богослужение возглавили предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и главы крупнейших церковных организаций.
После молитвы главы церквей сказали напутственное слово капелланам, а затем освятили их.
В общей сложности подготовили тридцать военных капелланов от пяти религиозных организаций. Повышение квалификации происходило на базе Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Торжества в храме Святой Софии завершились вручением соответствующих грамот о прохождении курса.
Напомним, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вырозуб попал в плен еще в начале полномасштабного вторжения россии, когда с эвакуационной бригадой направлялся на остров Змеиный за телами якобы погибших защитников Украины. Россияне пытали священнослужителя и задавали абсурдные вопросы.