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В Киеве прошел первый выпуск военных капелланов, которые закончили курсы по повышению квалификации

1 апреля 2023 17:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Капелланы
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В храме Святой Софии в Киеве состоялся первый выпуск военных капелланов, завершивших курсы повышения квалификации по вопросам военного капелланства Вооруженных сил Украины. Мероприятие началось с богослужения.

Об этом сообщает Hromadske.

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Подробности

Богослужение возглавили предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и главы крупнейших церковных организаций.

Капелланы

Капелланы

Капелланы

Капелланы

После молитвы главы церквей сказали напутственное слово капелланам, а затем освятили их.

Капелланы

Капелланы

В общей сложности подготовили тридцать военных капелланов от пяти религиозных организаций. Повышение квалификации происходило на базе Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Капелланы

Капелланы

Торжества в храме Святой Софии завершились вручением соответствующих грамот о прохождении курса.

Капелланы

Капелланы

Напомним, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вырозуб попал в плен еще в начале полномасштабного вторжения россии, когда с эвакуационной бригадой направлялся на остров Змеиный за телами якобы погибших защитников Украины. Россияне пытали священнослужителя и задавали абсурдные вопросы.

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