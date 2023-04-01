У Києві пройшов перший випуск військових капеланів, які закінчили курси з підвищення кваліфікації
У храмі Святої Софії в Києві відбувся перший випуск військових капеланів, які завершили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства Збройних сил України. Захід розпочався із богослужіння.
Про це повідомляє Hromadske.
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Богослужіння очолили предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав та глави найбільших церковних організацій.
Після молитви глави церков сказали напутнє слово капеланам, а потім висвятили їх.
Загалом підготували тридцять військових капеланів від п'яти релігійних організацій. Підвищення кваліфікації відбувалося на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Урочистості у храмі Святої Софії закінчилися врученням відповідних грамот про проходження курсу.
Нагадаємо, настоятель Одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб потрапив у російський полон ще на початку повномасштабного вторгнення рф, коли з евакуаційною бригадою прямував на острів Зміїний за тілами нібито загиблих захисників України. Росіяни катували священнослужителя та ставили абсурдні питання.