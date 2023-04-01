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У Києві пройшов перший випуск військових капеланів, які закінчили курси з підвищення кваліфікації

1 квітня 2023 17:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Капелани
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У храмі Святої Софії в Києві відбувся перший випуск військових капеланів, які завершили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства Збройних сил України. Захід розпочався із богослужіння. 

Про це повідомляє Hromadske.

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Деталі

Богослужіння очолили предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав та глави найбільших церковних організацій. 

Капелланы

Капелланы

Капелланы

Капелланы

Після молитви глави церков сказали напутнє слово капеланам, а потім висвятили їх.

Капелланы

Капелланы

Загалом підготували тридцять військових капеланів від п'яти релігійних організацій. Підвищення кваліфікації відбувалося на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Капелланы

Капелланы

Урочистості у храмі Святої Софії закінчилися врученням відповідних грамот про проходження курсу.

Капелланы

Капелланы

Нагадаємо, настоятель Одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб потрапив у російський полон ще на початку повномасштабного вторгнення рф, коли з евакуаційною бригадою прямував на острів Зміїний за тілами нібито загиблих захисників України. Росіяни катували священнослужителя та ставили абсурдні питання.

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