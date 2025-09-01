Смерть Андрея Парубия - в Киева прошел вечер воспоминаний

Вечер воспоминаний Андрея Парубия в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве сегодня, 1 сентября, почтили память бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. На Майдане Независимости десятки неравнодушных пришли попрощаться с политическим деятелем.

Журналист Новини.LIVE делится подробностями с места событий.

В Киеве почтили память Андрея Парубия

В понедельник, 1 сентября, на Майдане Независимости в столице сотни людей пришли почтить память общественного деятеля, политика и экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Вечер памяти Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Украинцы почтили память Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Посреди главной площади страны установили экран и фото погибшего политика, а также зажгли лампады. Украинцы принесли к месту прощания цветы и флаги.

Прощание с Андреем Парубием в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На чествовании также присутствовали коллеги Парубия из "ЕС", депутаты других парламентских фракций, представители Меджлиса крымскотатарского народа и освобожденный из плена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.

Чествование памяти Андрея Парубия в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Место проведения вечера стало очень символичным, ведь именно здесь 10 лет назад на Революции Достоинства Андрей Парубий вместе с другими активистами отстаивал права украинцев. Как известно, политик был комендантом Самообороны Майдана.

В Киеве почтили память Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Друзья и коллеги во время вечера вспомнили, каким Андрей Парубий был при жизни и как много сделал для украинской независимости. Присутствующие склонили головы в знак уважения и почтили память Андрея Парубия минутой молчания.

Вечер воспоминаний Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Тем временем во Львове состоялся парастас по нардепу Андрею Парубию.

Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Полиция уже задержала подозреваемого в совершении преступления — им оказался 52-летний гражданин Украины. Правоохранители имеют доказательства того, что именно он совершил преступление.