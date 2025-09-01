Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прошел вечер воспоминаний Андрея Парубия — фоторепортаж

В Киеве прошел вечер воспоминаний Андрея Парубия — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 19:57
Смерть Андрея Парубия - в Киева прошел вечер воспоминаний
Вечер воспоминаний Андрея Парубия в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве сегодня, 1 сентября, почтили память бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. На Майдане Независимости десятки неравнодушных пришли попрощаться с политическим деятелем.

Журналист Новини.LIVE делится подробностями с места событий.

Реклама
Читайте также:

В Киеве почтили память Андрея Парубия

В понедельник, 1 сентября, на Майдане Независимости в столице сотни людей пришли почтить память общественного деятеля, политика и экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Вечер памяти Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE
Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Украинцы почтили память Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Посреди главной площади страны установили экран и фото погибшего политика, а также зажгли лампады. Украинцы принесли к месту прощания цветы и флаги.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Прощание с Андреем Парубием в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На чествовании также присутствовали коллеги Парубия из "ЕС", депутаты других парламентских фракций, представители Меджлиса крымскотатарского народа и освобожденный из плена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Чествование памяти Андрея Парубия в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Место проведения вечера стало очень символичным, ведь именно здесь 10 лет назад на Революции Достоинства Андрей Парубий вместе с другими активистами отстаивал права украинцев. Как известно, политик был комендантом Самообороны Майдана.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
В Киеве почтили память Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Друзья и коллеги во время вечера вспомнили, каким Андрей Парубий был при жизни и как много сделал для украинской независимости. Присутствующие склонили головы в знак уважения и почтили память Андрея Парубия минутой молчания.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Вечер воспоминаний Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Тем временем во Львове состоялся парастас по нардепу Андрею Парубию.

Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Полиция уже задержала подозреваемого в совершении преступления — им оказался 52-летний гражданин Украины. Правоохранители имеют доказательства того, что именно он совершил преступление.

смерть воспоминания память фоторепортаж Андрей Парубий
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации