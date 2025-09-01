Відео
Головна Київ У Києві пройшов вечір спогадів Андрія Парубія — фоторепортаж

У Києві пройшов вечір спогадів Андрія Парубія — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 19:57
Смерть Андрія Парубія — у Києва пройшов вечір спогадів
Вечір спогадів Андрія Парубія в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві сьогодні, 1 вересня, вшанували пам'ять колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. На Майдані Незалежності десятки небайдужих прийшли попрощатися із політичним діячем.

Журналіст Новини.LIVE ділиться подробицями з мясця подій.

Читайте також:

У Києві вшанували пам'ять Андрія Парубія

У понеділок, 1 вересня, на Майдані Незалежності у столиці сотні людей прийшли вшанувати пам'ять громадського діяча, політика та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Вечір пам'яті Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE
Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Українці вшанували пам'ять Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Посеред головної площі країни встановили екран та фото загиблого політика, а також запалили лампади. Українці принесли до місця прощання квіти та прапори.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Прощання з Андрієм Парубієм у Києві. Фото: Новини.LIVE

На вшануванні також були присутні колеги Парубія з "ЄС", депутати інших парламентських фракцій, представники Меджлісу кримськотатарського народу та звільнений з полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Вшанування пам'яті Андрія Парубія в Києві. Фото: Новини.LIVE
Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Місце проведення вечора стало дуже символічним, адже саме тут 10 років тому на Революції Гідності Андрій Парубій разом із іншими активістами відстоював права українців. Як відомо, політик був комендантом Самооборони Майдану.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
У Києві вшанували пам'ять Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Друзі та колеги під час вечора пригадали, яким Андрій Парубій був за життя та як багато зробив для української незалежності. Присутні схилили голови у знак пошани та вшанували пам'ять Андрія Парубія хвилиною мовчання.

Вечір пам'яті Андрія Парубія - фото
Вечір спогадів Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Тим часом у Львові відбувся парастас за нардепом Андрієм Парубієм.

Нагадаємо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. Поліція вже затримала підозрюваного у скоєнні злочину — ним виявився 52-річний громадянин України. Правоохоронці мають докази того, що саме він скоїв злочин.

 

смерть спогади пам'ять фоторепортаж Андрій Парубій
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
