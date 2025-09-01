Смерть Андрія Парубія — у Києва пройшов вечір спогадів

У Києві пройшов вечір спогадів Андрія Парубія — фоторепортаж
У Києві сьогодні, 1 вересня, вшанували пам'ять колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. На Майдані Незалежності десятки небайдужих прийшли попрощатися із політичним діячем.
Журналіст Новини.LIVE ділиться подробицями з мясця подій.
У Києві вшанували пам'ять Андрія Парубія
У понеділок, 1 вересня, на Майдані Незалежності у столиці сотні людей прийшли вшанувати пам'ять громадського діяча, політика та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.
Посеред головної площі країни встановили екран та фото загиблого політика, а також запалили лампади. Українці принесли до місця прощання квіти та прапори.
На вшануванні також були присутні колеги Парубія з "ЄС", депутати інших парламентських фракцій, представники Меджлісу кримськотатарського народу та звільнений з полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.
Місце проведення вечора стало дуже символічним, адже саме тут 10 років тому на Революції Гідності Андрій Парубій разом із іншими активістами відстоював права українців. Як відомо, політик був комендантом Самооборони Майдану.
Друзі та колеги під час вечора пригадали, яким Андрій Парубій був за життя та як багато зробив для української незалежності. Присутні схилили голови у знак пошани та вшанували пам'ять Андрія Парубія хвилиною мовчання.
Тим часом у Львові відбувся парастас за нардепом Андрієм Парубієм.
Нагадаємо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. Поліція вже затримала підозрюваного у скоєнні злочину — ним виявився 52-річний громадянин України. Правоохоронці мають докази того, що саме він скоїв злочин.
