В Киеве проходила акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести 32-й ОМБр.

Акция в Киеве в поддержку пропавших без вести воинов 32-й ОМБр. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В пятницу, 28 февраля, в Киеве состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести воинах 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пропавших без вести и пленных

Сегодня, 28 февраля, в центре Киева проходила акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести воинов 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Родные и близкие украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на центральные улицы столицы с плакатами, чтобы напомнить о воинах 32-й ОМБр.

Акция в Киеве в поддержку пропавших без вести воинов 32-й ОМБр. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Акция в Киеве в поддержку пропавших без вести воинов 32-й ОМБр. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

На плакатах изображены украинские военные, которые до сих пор не вышли на связь и не вернулись домой. Также указаны их имена и фамилии.

Кроме того, одна из женщин держала плакат с надписью: "верните нам родных". Другая демонстрировала плакат, на котором написано: "обними, если потерял близких на войне".

Также в руках люди держали воздушные шары в виде красных сердец. А у некоторых на лице были красные ленты, которые закрывали рот.

Отметим, что 32-я отдельная механизированная бригада - механизированное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Входит в состав Оперативного командования "Север".



Летом 2023 года 32-я ОМБр вела бои на Сватовском направлении, в районе Купянска. В 2024 году воины 32-й ОМБр обороняли границу на Сумщине.

Акция в Киеве в поддержку пропавших без вести воинов 32-й ОМБр. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Акция в Киеве в поддержку пропавших без вести воинов 32-й ОМБр. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Напомним, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил надежду, что в будущем удастся вернуть всех украинских военнопленных, в том числе и тех, кто находится в плену с 2014 года.

Кроме того, ранее заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко прокомментировал возможный обмен пленными "всех на всех". Он считает, что не будет гарантировать конец войны.