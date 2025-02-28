Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві проходить акція на підтримку полонених — фоторепортаж arrow

У Києві проходить акція на підтримку полонених — фоторепортаж

28 лютого 2025 15:20
Євтушенко Аліна - редактор
У Києві відбувалася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти 32-ї ОМБр.
Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - редактор

У п’ятницю, 28 лютого, у Києві відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти воїнів 32-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

Читайте також:

Акція на підтримку зниклих безвісти та полонених

Сьогодні, 28 лютого, у центрі Києва відбувалася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти воїнів 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. 

Рідні та близькі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на центральні вулиці столиці з плакатами, аби нагадати про воїнів 32-ї ОМБр.

Акція на підтримку зниклих безвісти
Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Акція на підтримку зниклих безвісти
Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На плакатах зображені українські військові, які досі не вийшли на зв’язок та не повернулися додому. Також вказані їхні імена та прізвища. 

Крім того, одна із жінок тримала плакат з написом: "поверніть нам рідних". Інша демонструвала плакат, на якому написано: "обійми, якщо втратив близьких на війні".

Також в руках люди тримали повітряні кулі у вигляді червоних сердець. А в деяких на обличчі були червоні стрічки, які закривали рота.

Зазначимо, що 32-га окрема механізована бригада — механізоване з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Входить до складу Оперативного командування "Північ".

Влітку 2023 року 32-га ОМБр вела бої на Сватівському напрямку, в районі Куп'янська. У 2024 році воїни 32-ї ОМБр обороняла кордон на Сумщині.

Акція на підтримку зниклих безвісти
Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Акція на підтримку зниклих безвісти
Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що в майбутньому вдасться повернути всіх українських військовополонених, зокрема й тих, хто перебуває в полоні з 2014 року.

Крім того, раніше заслужений юрист України Володимир Пилипенко прокоментував можливий обмін полоненими "всіх на всіх". Він вважає, що не гарантуватиме кінець війни.

Київ акція полонені зниклі безвісти фоторепортаж
Реклама
Реклама
Реклама