У Києві відбувалася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти 32-ї ОМБр.

Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У п’ятницю, 28 лютого, у Києві відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти воїнів 32-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція на підтримку зниклих безвісти та полонених

Сьогодні, 28 лютого, у центрі Києва відбувалася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти воїнів 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Рідні та близькі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на центральні вулиці столиці з плакатами, аби нагадати про воїнів 32-ї ОМБр.

Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На плакатах зображені українські військові, які досі не вийшли на зв’язок та не повернулися додому. Також вказані їхні імена та прізвища.

Крім того, одна із жінок тримала плакат з написом: "поверніть нам рідних". Інша демонструвала плакат, на якому написано: "обійми, якщо втратив близьких на війні".

Також в руках люди тримали повітряні кулі у вигляді червоних сердець. А в деяких на обличчі були червоні стрічки, які закривали рота.

Зазначимо, що 32-га окрема механізована бригада — механізоване з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Входить до складу Оперативного командування "Північ".



Влітку 2023 року 32-га ОМБр вела бої на Сватівському напрямку, в районі Куп'янська. У 2024 році воїни 32-ї ОМБр обороняла кордон на Сумщині.

Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти воїнів 32-ї ОМБр. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що в майбутньому вдасться повернути всіх українських військовополонених, зокрема й тих, хто перебуває в полоні з 2014 року.

Крім того, раніше заслужений юрист України Володимир Пилипенко прокоментував можливий обмін полоненими "всіх на всіх". Він вважає, що не гарантуватиме кінець війни.