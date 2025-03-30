Акция в поддержку военнопленных в Киеве 30 марта — фоторепортаж

Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 30 марта, традиционно проходит акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицу с плакатами, фото и флагами.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.

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Акция в поддержку военнопленных в Киеве

На мероприятии можно увидеть также детей, которые держат в руках плакаты с призывом вернуть воинов из российского плена домой. В столице подобная акция проходит еженедельно.

На плакатах людей написано:

FreeAZOV;

равнодушие нас уничтожит;

помни, уважай, жди, борись;

будь их светом среди темноты;

равнодушие постучится в дверь;

не молчи, плен убивает;

волю героям.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, оккупанты приговорили инженера Запорожской атомной электростанции Сергея Потинга к 19 годам заключения, обвиняя его в якобы терроризме.

Также суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 украинских военнопленных "азовцев", назначив им длительное заключение в колонии строгого режима.