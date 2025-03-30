Акция в поддержку военнопленных в Киеве 30 марта — фоторепортаж

В Киеве проходит акция в поддержку военнопленных — фото
В Киеве в воскресенье, 30 марта, традиционно проходит акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицу с плакатами, фото и флагами.
Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
На мероприятии можно увидеть также детей, которые держат в руках плакаты с призывом вернуть воинов из российского плена домой. В столице подобная акция проходит еженедельно.
На плакатах людей написано:
- FreeAZOV;
- равнодушие нас уничтожит;
- помни, уважай, жди, борись;
- будь их светом среди темноты;
- равнодушие постучится в дверь;
- не молчи, плен убивает;
- волю героям.
Напомним, оккупанты приговорили инженера Запорожской атомной электростанции Сергея Потинга к 19 годам заключения, обвиняя его в якобы терроризме.
Также суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 украинских военнопленных "азовцев", назначив им длительное заключение в колонии строгого режима.
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