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В Киеве проходит акция в поддержку военнопленных — фото

30 марта 2025 13:13
Аркадий Пастула - Редактор
Акция в поддержку военнопленных в Киеве 30 марта — фоторепортаж
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве в воскресенье, 30 марта, традиционно проходит акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицу с плакатами, фото и флагами.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.

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На мероприятии можно увидеть также детей, которые держат в руках плакаты с призывом вернуть воинов из российского плена домой. В столице подобная акция проходит еженедельно.

На плакатах людей написано:

  • FreeAZOV;
  • равнодушие нас уничтожит;
  • помни, уважай, жди, борись;
  • будь их светом среди темноты;
  • равнодушие постучится в дверь;
  • не молчи, плен убивает;
  • волю героям.
Акція на підтримку військовополонених у Києві 30 березня
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov у Києві 30 березня
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Люди на акції у Києві 30 березня
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov у Києві 30 березня
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві 30 березня
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Люди з плакатами у Києві 30 березня
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Акція із закликом звільнити бійців ЗСУ з полону
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, оккупанты приговорили инженера Запорожской атомной электростанции Сергея Потинга к 19 годам заключения, обвиняя его в якобы терроризме.

Также суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 украинских военнопленных "азовцев", назначив им длительное заключение в колонии строгого режима.

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